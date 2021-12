L'oroscopo del Corriere di oggi giovedì 16 dicembre 2021. Amore, salute e soldi: le previsioni per tutti i segni

15 dicembre 2021 a

Le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'oroscopo del Corriere per il giorno di oggi, giovedì 16 dicembre.

ARIETE La giornata andrà a gonfie vele se troverete il modo di coniugare i doveri quotidiani con il divertimento. Organizzate un’uscita in serata!

TORO Sia che tentiate di vivacizzare il rapporto, sia che siate alla ricerca dell’anima gemella, dovete affidarvi alle vostre emozioni.

GEMELLI Se volete tenerezza e coccole dal partner dovreste essere i primi a darle. Tutto ciò che fate di buono vi tornerà indietro raddoppiato.

CANCRO Qualche piccola tensione nei rapporti familiari non intaccherà una giornata che nel complesso avrà dei risvolti positivi, soprattutto in ambito lavorativo.

LEONE Non è il caso che inganniate il partner con progetti a lunga scadenza, soprattutto se sapete molto bene che la vostra testa è altrove.

VERGINE Non tenetevi tutto dentro, ma lasciatevi andare! Non sottovalutate il potere liberatorio di un pianto che viene dal cuore.

BILANCIA Soddisfatti in campo professionale ma non in quello sentimentale. Se i rapporti affrontano degli ostacoli la colpa è anche vostra.

SCORPIONE La vostra mente oggi vagherà altrove e non riuscirete a focalizzarvi su ciò che vi richiedono gli altri... è colpa di una vecchia fiamma?

SAGITTARIO L’affetto di chi vistarà intorno vi permetterà di affrontare la giornata nel migliore dei modi, nono- stante qualche improvviso intoppo!

CAPRICORNO La vostra grinta e la voglia di andare d’accordo con gli altri saranno le armi che vi permetteranno di concludere un buon affare.

ACQUARIO Cercate di lasciare spazio al partner. Se sarete sempre voi a decidere per la coppia rischiate di renderlo fin troppo nervoso.

PESCI Quello che vi serve è un periodo di pausa. Il lavoro vi sta veramente sfiancando ed è quindi ora di trovare del tempo solo per voi stessi.

