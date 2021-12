Tav, svolta con Lo Russo: "Opera essenziale". Primo viaggio sulla Torino-Lione nel 2031

15 dicembre 2021 a

Svolta a Torino, dove dopo l'amministrazione Appendino (Cinque Stelle), il sindaco è ora Sì Tav con Stefano Lo Russo del centrosinistra. "Torino rientra a pieno titolo nell’Osservatorio sulla Torino-Lione, la linea è per noi un’infrastruttura essenziale, per lo sviluppo dell’intera Città metropolitana e per lo sviluppo dell’intero Nord Ovest e del Paese - ha affermato Lo Russo in occasione della conferenza intergovernativa italo francese sulla Tav -. La città di Torino e la città metropolitana ci sono, sostengono la Torino Lione e accompagneranno tutto il processo di progettazione e costruzione della tratta nazionale".

Lo Russo ha quindi proseguito: "Oggi tornare a parlare di una infrastruttura di collegamento ferroviario tra Italia e Francia assume un significato che va oltre questa conferenza. I due paesi sono storicamente connessi da relazioni culturali, economiche e sociali e credo che questo collegamento sarà una grandissima opportunità di sviluppo che potrà aiutare la ripresa economica dei nostri territori - ha sottolineato il sindaco -. Il trasporto ferroviario deve tornare a essere prioritario e questo non solo è un obbligo economico e morale ma anche ambientale. Tuttavia - ha aggiunto -. non possono esistere infrastrutture che vanno contro le comunità locali per questo sarà sempre più importante il ruolo dell’Osservatorio quale luogo di discussione. Deve servire a migliorare l’opera non a metterla in dubbio".

Paolo Foietta, il presidente della Commissione intergovernativa italo francese per il collegamento Torino-Lione, ha parlato così dell'opera: "Nel 2030 fine dei lavori civili, 2031 messa in esercizio, dunque, per quella data si dovrebbe cominciare a fare il primo viaggio inaugurale della Torino-Lione", ha detto.

