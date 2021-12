Morte Natalia Chinni, la follia omicida del cugino Fabio Ferrari partita da una lite per la caccia

Christian Campigli 14 dicembre 2021 a

Un odio profondo. Creatosi negli anni, per futili motivi, per battibecchi da cortile. Che, un giorno dopo l’altro, è aumentato. Fino a sfociare nel più terribile dei reati: il delitto. Svolta nella indagini sulla morte di Natalia Chinni, l’ex insegnante di inglese uccisa lo scorso 29 ottobre a Gaggio Montano, in provincia di Bologna, con un colpo di fucile, calibro 12. Secondo gli inquirenti, l’autore del folle gesto sarebbe il cugino della professoressa, Fabio Ferrari, 72 anni. Gli stessi della vittima. I due erano parenti, ma, al di là del legame di sangue, vivevano un rapporto da sempre conflittuale. Una tensione palpabile, che li aveva portati persino di fronte ad un tribunale civile, per questioni legate al confine delle loro due proprietà.

Alla base delle mille discussioni, anche la grande passione che Ferrari nutriva nei confronti della caccia. L’uomo pasturava (termine tecnico che descrive lo spargimento del mangime, indispensabile per attrarre gli animali) i cinghiali vicino alle abitazioni. Troppo vicino, secondo Natalia. Che in mille occasioni aveva fatto notare la sua posizione al cugino. Ricevendo in cambio totale, assoluto disinteresse. E spesso una scrollata di spalle. Come dire, “io faccio come mi pare”. In un messaggio telefonico, l’ex insegnante scrisse alla sorella, definendo il cacciatore come “pazzo e vendicativo”. Gli inquirenti, sin dal primo momento, pur tenendo aperte tutte le ipotesi investigative, avevano indirizzato le indagini su Ferrari. Durante la perquisizione nell’appartamento di quest’ultimo, gli uomini in divisa hanno trovato alcuni bossoli da fucile calibro 12. Il giorno dell’omicidio, la Chinni stava sistemando la recinzione tra i due giardini. L’assassino, secondo la tesi accusatoria, l’ha colpita in quel momento, da vicino, mentre lei era chinata e lui in piedi. La donna non è morta sul colpo; con grande fatica è riuscita a trascinarsi a casa e ha aperto la sua automobile, per prendere il telefono. Una volta entrata nell’appartamento, si è seduta sulla poltrona e ha perso i sensi.

Fondamentali per la conclusione delle indagini le telecamere della zona, che hanno registrato il forte rumore degli spari tra le 8 e le 10 del mattino. Un lasso di tempo durante il quale Ferrari sostiene di essere stato in un bar a fare colazione, in compagnia della moglie. Un passaggio che non ha però trovato conferme da parte dei baristi del piccolo comune emiliano. Non solo: i carabinieri hanno analizzato anche i movimenti di Fabio Ferrari e della consorte attraverso le celle dei loro telefoni cellulare. La somma di tutti questi elementi ha dato luogo ad una serie di prove, giudicate dalla procura come schiaccianti. Il giudice per le indagini preliminari le ha reputate sufficienti per l’arresto. Non in carcere, per motivi di età, ma ai domiciliari. Una storia grottesca, un odio silenzioso, diventato insopprimibile. Un giorno dopo l’altro. Fino alla decisione di uccidere la propria cugina. Per poter così cacciare liberamente i cinghiali nell’orto di casa.

