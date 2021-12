Covid, 20.677 nuovi casi e 120 morti: tasso di positività in calo al 2,7% ma ricoveri in aumento

14 dicembre 2021 a

Impennata di nuovi contagi da Covid in Italia nel bollettino diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di martedì 14 dicembre. Sono 20.677 i nuovi casi di

Covid 19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in rialzo rispetto ai 12.712 di lunedì, per un totale di 5.258.886 dall’inizio dell'emergenza. Si registrano 120 morti, in leggero rialzo rispetto ai 98 di lunedì 13, per un totale di 135.049 dall’inizio della pandemia.

Questo appunto quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese. Gli attualmente positivi sono in tutto 297.394. I tamponi effettuati sono 776.563, contro i 313.536 del giorno precedente, con un rapporto tamponi-positivi (tasso di positività) che scende dal 4,1 al 2,7 per cento.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 863, sette in più rispetto a lunedì. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.026 (212 in più). I dimessi e guariti sono 13.908 per un totale di 4.826.443 dall’inizio dell’emergenza. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Veneto (4.088), Lombardia (3.830) e Lazio (1.921).

