L'oroscopo del Corriere di oggi martedì 14 dicembre 2021. Amore, salute e soldi: le previsioni per tutti i segni

Le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'oroscopo del Corriere per il giorno di oggi, martedì 14 dicembre.

ARIETE: La Luna vi crea qualche forma di disagio interiore, non consentendovi di vivere la giornata con il giusto sorriso. Cercate di pensare positivo.

TORO: Lasciatevi andare alle emozioni. Per una volta provate ad abbandonarvi ai sentimenti senza alcun freno, scoprirete felici novità.

GEMELLI: Il momento per voi è davvero fortunato. Godetene per togliervi qualche sfizio. Portate a termine ciò che rimandate da troppo tempo.

CANCRO: Qualche gratificazione di varia natura vi metterà di buon umore e vi spingerà a fare sempre di più. E’ la giusta ricompensa ai vostri sforzi.

LEONE: Attraversate una fase decisamente positiva per quel che concerne l’amore. Cogliete l’occasione per rivelare qualche vostro sentimento.

VERGINE: Un complimento inaspettato, magari da una persona che, solitamente, è decisamente avara nel farne, rallegrerà la vostra giornata lavorativa.

BILANCIA: State tranquilli. Le Stelle sono con voi e proteggono dall’alto il vostro cammino verso il successo. Ogni cosa che farete funzionerà bene.

SCORPIONE: Qualcuno è pronto a mettervi il bastone fra le ruote. Attenzione in particolare alla sfera degli affetti. Risolvete i problemi con la solita diplomazia.

SAGITTARIO: Qualche intoppo rovina il vostro umo¬re, rendendovi davvero poco “appetibili” agli occhi di chi vi circonda. Non è mai troppo tardi per cambiare strada.

CAPRICORNO: Oggi siete giù di morale e scarichi mentalmente. Non si può certo dire che la giornata sia portatrice di note positive. Dovete ricaricare le batterie.

ACQUARIO: Sta per tornare il sereno nel vostro cielo astrale. Le nubi e le incomprensioni dei giorni scorsi fuggono via lontano. Buon momento per voi!

PESCI: All’orizzonte si intravedono ghiotte opportunità da cogliere al volo. Fate in fretta e siate pronti, il treno passa una volta sola, non perdetelo.



