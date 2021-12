Morte David Rossi, l'affondo di Renzi: "Scandalo senza fine, il pm è lo stesso di Open"

11 dicembre 2021 a

Anche Matteo Renzi, da Atreju, dove è in corso la festa di Fratelli d'Italia, è intervenuto sulla vicenda della morte di David Rossi, l'ex responsabile della comunicazione di Mps precipitato nel 2013 dal suo ufficio. "La vicenda David Rossi è enorme, un pubblico ministero che entra nella scena del crimine, o del delitto, se è stato ucciso, e a questo punto i dubbi sono legittimi, che non sia stato un suicidio, e inquina le prove, è uno scandalo senza fine, se è vero quello è stato riportato dalla commissione d'inchiesta - ha affermato a margine dell'evento di FdI -. Siccome il pm è lo stesso di Open io non posso attaccare (si tratta di Antonino Nastasi, ndr). In un paese normale direi vi rendete conto chi è quello che mi fa l'indagine? Se volessi fare la vittima...".

Poi ha ribadito: "E' il comandante generale dell'Arma che dice che il pm è entrato e ha spostato gli effetti personali del povero David Rossi. In un paese normale una cosa del genere è allucinante - ha dichiarato ancora Renzi -, noi presenteremo un'interrogazione parlamentare. Spero non sia vero ma non è stata smentita". "Ma non vi sconvolge la vicenda di David Rossi? C’è una vicenda nella quale un pm sta sulla scena del crimine, è una cosa enorme", ha aggiunto.

E ancora: "Il pm entra sulla scena del delitto e inquina le prove; se è vero quello che è stato riportato in Commissione parlamentare d’inchiesta è uno scandalo senza fine - ha proseguito il leader di Italia Viva -. Un pm non può fare quello che ha fatto secondo il racconto del comandante dei Carabinieri, che ha detto che è entrato e ha spostato gli effetti personali del povero David Rossi. Sono sconvolto e senza parole”, ha concluso Renzi.

