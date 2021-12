Vincenzo Spadafora, il coming out in tv e la fede cattolica: "In politica l'omosessualità usata per ferire"

11 dicembre 2021 a

a

a

Vincenzo Spadafora è un politico italiano, esponente del Movimento 5 Stelle. E' stato Ministro per le politiche giovanili e lo sport dal 2019 al 2021, nel Governo Conte. In precedenza ha ricoperto la carica di garante per l’infanzia e l’adolescenza. Classe 1974, Vincenzo Spadafora è nato ad Afragola, in provincia di Napoli, il 12 marzo sotto il segno dei Pesci. L’infanzia e l’adolescenza l’ha trascorsa a Cardito, sempre in provincia di Napoli, anche se dopo il liceo ha scelto di lasciare la Campania per andare a studiare a Roma.

Spadafora si commuove: "Sono gay. Da domani sarò più felice"

Relativamente alla sua carriera, Spadafora ha iniziato a collaborare con l’associazione Unicef interessandosi al mondo umanitario e lavorando nel campo delle Organizzazioni Non Governative. La sua scalata nel mondo della politica è iniziata nel 1998, all’età di 24 anni, quando ha ricoperto la carica di segretario del Presidente della Regione Campania. Ha lavorato nella segreteria dei Verdi e nel 2006 ha ricoperto la carica di capo segreteria del Ministero dei Beni Culturali. Dal 2016, inoltre, è entrato a far parte dello staff di Luigi Di Maio. Dal 5 settembre 2019 al 13 febbraio 2021 è stato il Ministro delle politiche giovanili e lo sport sotto i due Governi Conte.

Davvero ridicola la protesta di Conte sulla Rai che si rinnova

Per quanto riguarda la vita privata, Spadafora ha ammesso di essere omosessuale in diretta tv, a Che tempo che fa, lo show di Rai3 condotto da Fabio Fazio. “Penso che la vita privata delle persone debba rimanere tale, ma penso anche che chi ha un ruolo pubblico, un ruolo politico, abbia qualche responsabilità in più - ha dichiarato tempo fa - è stato un modo per me anche per testimoniare il mio impegno politico. Io sono anche molto cattolico, può sembrare in contraddizione ma non lo è affatto. In politica l’omosessualità viene usata anche per ferire, per colpire l’avversario, con un brusio che io stasera volevo spegnere. Spero di essere considerato per quel che faccio, per quel che sono, e da domani forse sarò più felice perché mi sentirò più libero", le sue parole. Vincenzo Spadafora è tra gli ospiti di Verissimo, di Silvia Toffanin, nella puntata di sabato 11 dicembre.

Cosenza, donna trovata morta in casa: si pensa a un omicidio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.