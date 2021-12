Rientro dei medici no vax per ospedali sotto pressione? Vaia non ci sta: "Sarebbe una bomba in corsia"

11 dicembre 2021 a

Il direttore dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ha ribadito il suo no alla proposta avanzata da qualcuno di far rientrare i medici no vax sospesi con obbligo di tampone a fronte degli ospedali che stanno tornando sotto pressione. "Ma scherziamo. Io sono per estendere l’obbligo a molte altre categorie di lavoratori. Figuriamoci se posso pensare a sanitari non vaccinati. È impensabile, sarebbero una bomba in corsia e dobbiamo proteggere i nostri ospedali", ha affermato in una intervista a Repubblica.

"Abbiamo due profili di pazienti: innanzitutto i non vaccinati, per lo più 50enni e senza patologie, quelli appunto della fascia d’età che più delle altre continua a dire no al vaccino e che costituiscono il serbatoio del contagio - ha spiegato - E poi abbiamo anche vaccinati, in larga parte con la seconda dose fatta da più di quattro mesi, ma con un’età media molto più alta, superiore a 70 anni e di solito con varie patologie. Ma in terapia intensiva (al momento abbiamo 28 ricoverati, un terzo della nostra capacità) vanno soprattutto i giovani non vaccinati e per loro il rischio di evoluzione sfavorevole della malattia è doppio rispetto ai vaccinati. Quando arrivano e stanno male spesso piangono e si disperano dell’errore fatto a non vaccinarsi. E tuttavia penso che in questa fase dobbiamo stare attenti a non fare un errore strategico".

Vaia ha quindi spiegato: "Fermo restando, ovviamente, che il vaccino è un’arma formidabile che ci ha consentito di tenere a bada la pandemia, sa cosa fa crescere l’antivaxismo? L’idealizzazione della vaccinazione, la troppa enfatizzazione - ha affermato - Non dobbiamo trasformare il vaccino in un totem, in una pozione magica. Intanto perché contribuisce ad abbassare la soglia di attenzione di chi è immunizzato e questo ancora non possiamo permettercelo e poi perché qualsiasi dato letto in modo sbagliato dà legna da ardere ai No Vax. Dobbiamo guardare avanti, fare le terze dosi senza indugiare e cercare il consenso giorno per giorno di chi ancora si rifiuta anche se ormai non basta più neanche questo".

