Variante Omicron, vaccini non efficaci? L'allarme di Burioni: "Infettati pazienti con terza dose"

Non proprio una buona notizia diffusa dal noto virologo Roberto Burioni. "Primi dati su Omicron. Brutte notizie: sette pazienti vaccinati con terza dose sono stati infettati. Buone notizie: di questi sette solo uno ha avuto la febbre, e solo per tre giorni. Età tra i 25 e i 39 anni. Aspettiamo per trarre conclusioni", questo il tweet del virologo Roberto Burioni, dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, riportando e commentando uno studio sudafricano in preprint su un cluster di positivi alla variante Omicron, vaccinati con tre dosi di vaccini a mRna.

"Dati contrastanti e ancora molto preliminari su Omicron, che in Gauteng sembrerebbe causare una malattia meno grave - ha aggiunto in un secondo tweet -. Però non è possibile trarre ancora nessuna conclusione, né positiva né negativa. Capisco che è frustrante, ma dovete avere pazienza".

Sulla variante Omicron, sempre nel pomeriggio di venerdì 10 dicembre, aveva detto la sua il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. "La variante Delta è ancora predominante nel nostro Paese, però in altri Paesi europei incomincia a circolare anche la variante Omicron le cui caratteristiche sono ancora in fase di studio - ha sottolineato -. Per quanto riguarda il nostro Paese, sono stati fino ad ora segnalati 26 casi di questa variante. Data la situazione epidemiologica e la circolazione di varianti emergenti, è importante continuare a mantenere dei comportamenti prudenti. Importante anche rafforzare la misura quarantenaria per i contatti stretti dei casi e soprattutto accelerare la campagna vaccinale con la dose di richiamo". Rezza ha quindi aggiunto: "Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 10,6% e all’8,5%, al di sotto, seppur di poco, della soglia critica che invece è superata in almeno 3 regioni".

