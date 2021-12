Mostro di Firenze, l'inchiesta su Rai2 ha messo in discussione le condanne ai Compagni di merende

Christian Campigli 10 dicembre 2021 a

Una scia di sangue lunga mezzo secolo. Una vicenda giudiziaria che, ancora oggi, non convince appieno. Un approfondito documentario che ha posto l'accento sulle incongruenze processuali e ha scatenato le centinaia di gruppi social dedicati al più pericoloso serial killer italiano. Giovedì 9 dicembre Rai2 ha mandato in onda una vera e propria inchiesta giornalistica su uno dei casi di cronaca nera più complessi, intricati e non del tutto risolti del dopoguerra: il caso del Mostro di Firenze. Decine di interviste, ricostruzioni ed immagini di repertorio: un reportage apprezzato sia dai neofiti, che da chi ha letto libri, ascoltato audio originali e ha una propria, spesso granitica, opinione.

Il Mostro di Firenze: quel silenzio che non tace, bugie e verità su Rai 2

A differenza di altri prodotti simili, come ad esempio l'approfondimento andato in onda mesi fa sul canale La7, giovedì 9 dicembre è apparso evidente il tentativo di mettere in discussione anche certezze giuridiche (ovvero, sentenze andate in giudicato). Le condanne ai cosiddetti “Compagni di Merende” erano supportate da prove inconfutabili? Secondo l'avvocato di Mario Vanni, Antonino Filastò (un legale che nel corso della sua lunga carriera si è occupato di processi clamorosi, come il caso Lavorini, la strage dell'Italicus, e il disastro del Moby Prince) le decisioni dei giudici si basarono, principalmente, sulle dichiarazioni di un reo confesso, Giancarlo Lotti, definito dal principe del foro come “un mitomane”. Non ha lesinato critiche, anche feroci, neppure il pubblico ministero del processo di appello a Pietro Pacciani. Piero Tony, convinto anche all'epoca che l'impianto accusatorio fosse quantomeno insufficiente, tanto da chiedere l'assoluzione per il contadino di Ampinana. Giuseppe Rinaldi, giornalista con alle spalle una grande esperienza nei fatti di sangue, ha evidenziato la pochezza culturale delle fondamentali testimonianze di Fernando Pucci (teste alfa), Giancarlo Lotti (beta), Gabriella Ghiribelli (gamma) e Norberto Galli (delta).

“Una bella compagnia di giro. Un uomo con un'invalidità civile riconosciuta nel 1983 per oligofrenia (ovvero un ritardo cognitivo), un alcolista con problemi intellettivi, una prostituta e un protettore”. È stata evidenziata anche l'anomalia relativa all'arma usata nei delitti, la famigerata Beretta calibro 22 Long Rifle, mai ritrovata, che sarebbe passata di mano dopo il primo duplice omicidio, quello di Barbara Locci e Antonio Lo Bianco. “Le pistole che uccidono non vengono mai scambiate, mai perse, mai regalate”. Nei numerosi gruppi Facebook che si occupano del Mostro, la condanna ai “Compagni di Merende” non aveva mai convinto del tutto. Due le tesi che vanno per la maggiore. Da una parte c'è chi sostiene che Pacciani, Vanni e Lotti fossero solo la manovalanza, chi uccideva (per denaro) su commissione di una loggia satanica, interessata solo ai feticci delle donne massacrate. Vi è poi chi considera i tre, ignoranti, sgangherati al limite del grottesco, non in grado di essere nemmeno gli autori materiali degli otto duplici omicidi. Che, dal 1968 al 1985, hanno trasformato la ridente e bella Toscana, nella terra di caccia del più pericoloso serial killer italiano. Il Mostro di Firenze.

