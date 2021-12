Zona Bianca, stasera in tv 8 dicembre su Rete4: ospiti e anticipazioni

08 dicembre 2021 a

Stasera in tv, oggi mercoledì 8 dicembre 2021, consueto appuntamento con Zona Bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, in onda in prima serata su Rete4 (ore 21,20). La trasmissione racconterà con i suoi servizi come ci si muove nelle città italiane prese d'assalto per lo shopping natalizio con il nuovo super green pass, entrato in vigore da lunedì 6 dicembre, e i relativi controlli.

Ma non solo: continuano le inchieste esclusive per smascherare chi produce fake-news in merito al vaccino. Inoltre, con servizi e interviste si racconterà chi fa da megafono ai no-vax.

A proposito di no-vax, in due settimane quelli ricoverati nelle terapie intensive sono aumentati del 32%. È quanto rileva la Fiaso, Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere. I dati della rilevazione nell’ultima settimana del network degli ospedali sentinella di Fiaso mostrano un incremento complessivo delle ospedalizzazioni per Covid pari al 10,1%. Si passa da 810 pazienti del 30 novembre a 892 degenti del 7 dicembre. L’età media di chi finisce in ospedale è più alta, pari a 75 anni, tra i vaccinati e più bassa, pari a 64 anni, tra i non vaccinati con uno scarto di ben 11 anni. I numeri più significativi e indicativi dell’evoluzione della pandemia sono quelli dei reparti di Terapia intensiva dove finiscono i pazienti in gravi condizioni. La malattia in forme gravi, infatti, colpisce sempre più i non vaccinati. Crescono ancora i pazienti no vax in Terapia intensiva mentre continuano a diminuire quelli vaccinati. E, tra i ricoverati in gravi condizioni, non ci sono soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 4 mesi.

