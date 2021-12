L'oroscopo del Corriere di oggi giovedì 9 dicembre 2021. Amore, salute e soldi: le previsioni per tutti i segni

08 dicembre 2021 a

Le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'oroscopo del Corriere per il giorno di oggi, giovedì 9 dicembre.

ARIETE: Sentite il bisogno di confidarvi con qualcuno, ma non sapete di chi fidarvi. In ogni caso aprirsi è un bene, ma certe cose meglio tenerle per voi.

TORO: Tempo di dubbi. Vi ci vorrebbe una torcia per illuminare il sentiero del futuro. Ma non c’è. Provate a chiedere consiglio a chi è più avanti.

GEMELLI: Mal sopportate le persone che un’opinione su tutto quello che succede e non succede. Voi siete alla ricerca di una qualche forma di leggerezza.

CANCRO: La passione non vi abbandona e promette serate calde. Attraenti e sensuali conquisterete qualcuno a cui miravate da tempo, buona fortuna.

LEONE: Tempo di cambiamenti, non tutti positivi e non tutti attesi. Cercate di fare buon viso a cattivo gioco e di puntare sulla flessibilità.

VERGINE: Avete voglia di dedicarvi a voi stessi e cercherete di trovare il tempo per coltivare i vostri interessi, il modo migliore per ritrovare serenità.

BILANCIA: Energici e brillanti saprete trarre vantaggio da una situazione che sembrava giocare a vostro svantaggio. Non c’è che da farvi i complimenti!

SCORPIONE: Forse in questi giorni vi siete goduti troppi piaceri a tavola e vi sentite appesantiti. è ora di tirare fuori dalla scatola le scarpe da tennis.

SAGITTARIO: Grazie a un amico potreste ritrovare la spinta, che avete smarrito qualche mese fa, a realizzare un progetto che vi sta molto a cuore. Cogliete l’attimo.

CAPRICORNO: In questo periodo, di voi non si può certo dire che siate altruisti, ciononostante la persone intorno a voi apprezzeranno, almeno, la vostra simpatia.

ACQUARIO: Ritenta, sarai più fortunato. Non fermatevi di fronte ai primi ostacoli, perseverare è la scelta migliore, “non mollare” il claim della giornata.

PESCI: Annoiati e poco incisivi, vi trascinerete da un luogo all’altro senza troppo entusiasmo. Meglio in serata, magari in compagnia di amici.

