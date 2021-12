Milan-Liverpool, le probabili formazioni. Orario e dove vederla in tv

07 dicembre 2021 a

a

a

Le speranze del Milan di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta della Champions League passano per la vittoria contro il Liverpool, già sicuro del primo posto nel girone, ma anche di un successo di una tra Porto e Atletico Madrid nell'altra sfida del raggruppamento. "E' una partita molto importante, che abbiamo cercato di preparare nei minimi dettagli e particolari, sebbene in poco tempo" racconta alla vigilia Stefano Pioli. Il tecnico carica il Milan all'impresa contro la squadra di Klopp che ha già annunciato il turn over.

Ibrahimovic, dal rito di Lukaku allo scontro con Materazzi: "Sanremo? Con Fiorello poca chimica"

"Siamo obbligati a farlo per avere gambe fresche e più energia. Manderemo in campo la migliore formazione" ha spiegato Klopp. Pioli è convinto che i suoi non lo tradiranno. "La vittoria deve passare attraverso una partita di sacrificio, attenzione, grande lucidità tecnica e tattica". La sfida, in programma a San Siro alle ore 21, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e in streaming su Sky Go.

Cuadrado, gol su calcio d'angolo in Juventus-Genoa | Video

Le probabili formazioni. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Messias, B.Diaz, Krunic; Ibrahimovic. (A disposizione: Tatarusanu, Desplanches, Gabbia, Ballo-Tourè, Florenzi, Bakayoko, Bennacer, Saelemaekers, Maldini). All.: Pioli. LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnolds, Van Dijk, Tsimikas; Thiago Alcantara, Morton, Oxlade; Salah, Origi, Manè. (A disposizione: Kelleher, Davies, Robertson, Phillips, Williams, Norris, Fabinho, Henderson, Minamino, Diogo Jota, Blair, Matip). All.: Klopp. ARBITRO: Makkelie (Olanda).

Report, l'inchiesta sulle plusvalenze: documenti inediti e un'intervista a Moggi su "chi manovrava il campionato"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.