Federica Pellegrini versione Iene: da Marin a Giunta passando per Magnini. Ora il matrimonio: "Il sesso? Fondamentale"

Federica Pellegrini... iena per una sera. Nella puntata de Le Iene di oggi, martedì 7 dicembre 2021, l'ormai ex nuotatrice, si è ritirata dall'agonismo proprio pochi giorni fa, sarà la conduttrice e spalla di Nicola Savino. "Ho sempre guardato Le Iene e ora mi preparo per una serata speciale. Come tutte le prime volte ci sarà tanta emozione ma saprò godermela. Del resto, con Nicola Savino e la Gialappa’s Band il divertimento è assicurato! Almeno lo spero…” ha detto campionessa. Attesa per il monologo che sin qui hanno fatto ognuna delle conduttrici che hanno affiancato Savino.

Originaria di Mirano, 33 anni, Pellegrini è la primatista mondiale (ed europea) in carica nei 200 metri stile libero. Soprannominata La Divina, viene considerata la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi. In carriera ha preso parte a cinque rassegne olimpiche: la prima nel 2004 quando, solo sedicenne, conquistò la medaglia d'argento nei 200 metri stile libero divenendo all'epoca la più giovane atleta italiana a salire su un podio olimpico individuale. Quattro anni dopo, ai Giochi di Pechino, vinse in quella stessa gara la medaglia d'oro regalando all'Italia il primo successo olimpico femminile nella storia del nuoto. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 diventa la prima nuotatrice della storia a partecipare a 5 diverse finali olimpiche di una stessa specialità. Ai mondiali di Melbourne 2007 infranse il primo degli 11 record del mondo da lei stabiliti in carriera. Campionessa iridata dei 200 e 400 metri stile libero sia nel 2009 sia nel 2011, diventando la prima nuotatrice capace di vincere consecutivamente il titolo in entrambe le distanze in due diverse edizioni della manifestazione. Ai campionati del mondo è anche l'atleta più vincente in una stessa gara grazie ai 4 ori, 3 argenti e 1 bronzo conquistati in otto diverse edizioni: dalla rassegna di Montréal 2005 a quella di Gwangju 2019, infatti, è sempre salita sul podio nei 200 m stile libero.

Nella vita privata, Federica Pellegrini dopo una relazione con il nuotatore Luca Marin tra il 2008 e il 2011, è stata legata sentimentalmente dal 2011 al 2017 a Filippo Magnini, anch'egli nuotatore, con il quale ha vissuto nella città di Verona, anche sede dei suoi allenamenti. Ora il fidanzamento con Giunta, cugino di Magnini ed ex allenatore di Federica, i due presto si sposeranno. La proposta di matrimonio di lui ha fatto il giro dei social. Sull'amore in una vecchia intervista disse: "Di sicuro sono più le volte in cui sono stata tradita. E' un sentimento che ti porta a scegliere persone diverse indipendentemente dal periodo in cui ti trovi. Cresce con te. Il sesso è fondamentale. Ultimamente, negli ultimi due o tre anni sono arrivata ad avere una fisicità nella quale mi ritrovo al 100%”, ha spiegato.

