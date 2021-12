L'oroscopo del Corriere di oggi mercoledì 8 dicembre 2021. Amore, salute e soldi: le previsioni per tutti i segni

07 dicembre 2021 a

Le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'oroscopo del Corriere per il giorno di oggi, mercoledi 8 dicembre.



ARIETE: Sdraiati al sole o quasi eremiti in un ufficio deserto, il vostro umore è ottimo e ovunque siate raccoglierete grandi favori e consensi.

TORO: Il buonumore non è certo il vostro compagno più fedele in questi giorni e anche l’ironia latita. Cercate di rimandare le decisioni a domani.

GEMELLI: Buttarsi a capofitto in un’avventura e vivere emozioni intense. Oggi sarete protagonisti di grandi imprese, anche se non proprio eroiche.

CANCRO: La passione vi spinge anche solo col pensiero verso lidi sconosciuti e mete innominabili. Ma passare dalle idee ai fatti non è così immediato.

LEONE: Uno stratagemma potrebbe essere essenziale per tentare una mossa originale e volgere a vostro vantaggio una situazione complessa.

VERGINE: Riflessi pronti e vivacità nel parlare: questi i punti a vostro favore in una giornata che promette bene ed esaudisce al meglio i vostri desideri.

BILANCIA: Rispolverate i sogni nel vostro cassetto, perché è arrivato il momento di dare solide basi ai vostri progetti e oggi ci saranno occasioni.

SCORPIONE: Un incontro inaspettato vi porterà a cavalcare l’onda della nostalgia e piacevoli ricordi impreziosiranno una giornata altrimenti noiosa.

SAGITTARIO: Avrete un’aria trasognata e i vostri pensieri vagheranno senza meta. Sognare a occhi aperti è un bene, a patto che guardiate dove mettete i piedi.

CAPRICORNO: Niente da fare. Sembra che il destino si sia messo a farvi sgambetti. E per di più oggi ci si mettono anche le Stelle a farvi qualche dispetto.

ACQUARIO: In una giornata in cui proprio non ve l’aspettavate, potreste ritrovarvi catapultati di fronte a un bivio: non abbiate paura di tuffarvi nell’ignoto.

PESCI: Repentine oscillazioni d'umore caratterizzeranno la vostra giornata. Provate comunque a mettere da parte la vostra permalosità.

