L'oroscopo del Corriere di oggi martedì 7 dicembre 2021. Amore, salute e soldi: le previsioni per tutti i segni

Le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'oroscopo del Corriere per il giorno di oggi, martedì 7 dicembre.



ARIETE: Le ferite bruciano e oggi vi sembra di non vedere la fine del tunnel. Il tempo è la cura migliore, incominciate a “curarvi” cercando di distrarvi.

TORO: Attraverso il dialogo con un amico scoprirete che i fantasmi sono inconsistenti e che spesso complicano faccende piuttosto semplici.

GEMELLI: La vostra ironia oggi sarà più tagliente del solito. Qualcuno apprezzerà, qualcun altro, invece, risponderà a tono e anche un po’ stizzito.

CANCRO: Un’energia positiva vi pervade, permettendovi di considerare le cose da una prospettiva inedita. Fate in modo che non sia così solo per oggi.

LEONE: Non lasciate che la tristezza prenda il sopravvento, cercate sempre di guardare il bicchiere mezzo pieno. L’ottimismo è un’ottima medicina.

VERGINE: Sentimentali, come raramente siete, apparirete dolci e accondiscendenti. Questo vi farà vivere una giornata ricca di emozioni e affetto.

BILANCIA: Cominciate ad accusare i colpi della stanchezza e cercherete di vivere una giornata all’insegna del relax. Meglio evitare i lidi troppo affollati.

SCORPIONE: Attivi e carichi di energia affronterete la giornata di oggi con spirito di iniziativa e determinazione. In serata vi rivelerete degli eccellenti PR.

SAGITTARIO: Qualche nuvole potrebbe disturbare i rapporti di coppia, nessuna novità, invece, per chi è single. Domani certamente andrà meglio.

CAPRICORNO: Loquaci e pimpanti attirerete l’attenzione delle persone che vi circondano e voi, si sa, adorate stare al centro del palcoscenico. Grande giornata.

ACQUARIO: Quando rinuncerete alle mille piccole ossessioni che catturano i vostri pensieri, comincerete a godervi le cose positive che le Stelle vi regalano.

PESCI: Lamentarsi non porta a nulla. Provate a individuare quali sono le cose che vi infastidiscono e poi cominciate a fare pulizia e ordine.

