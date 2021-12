L'oroscopo del Corriere di oggi lunedì 6 dicembre 2021. Amore, salute e soldi: le previsioni per tutti i segni

06 dicembre 2021 a

Le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'oroscopo del Corriere per il giorno di oggi, lunedì 6 dicembre.

ARIETE: Affronterete in modo brillante gli impegni odierni e otterrete soddisfazioni. In famiglia qualche discussione potrebbe guastarvi l’umore, può capitare.

TORO: Avrete modo di trascorrere del tempo con alcune persone che in passato erano importanti per voi. Forse rimarrete un po’ delusi.

GEMELLI: Pensare positivo sarà l’arma vincente con cui affronterete la giornata di oggi e di vittorie, in effetti, ne otterrete. Complimenti!

CANCRO: Giornata da dedicare al relax. Mille pensieri vi frullano per la testa, ma riposare è il modo migliore per mettere ordine fra le vostre tante idee.

LEONE: Occhio a reagire in modo impulsivo alle frecciatine lanciatevi da qualcuno che vi sta vicino. Siate saggi e riflettete prima di rispondere d’impulso.

VERGINE: Un’ondata di ottimismo pervade la vostra giornata. Sarete spensierati e la vostra capacità comunicativa ne beneficerà non poco, anzi parecchio.

BILANCIA: Siete sempre pronti a offrire un aiuto e dare ascolto a un amico. Oggi, forse, è arrivato il momento di chiedere in cambio qualcosa.

SCORPIONE: Una certa malinconia vi assale e vi sentirete stretti nella morsa dei ricordi. Non restate in balia degli eventi, siate attivi per non farvi sopraffare.

SAGITTARIO: Saprete risolvere con diplomazia un conflitto che non vi riguarda in prima persona, questo vi farà conquistare la stima di certe persone.

CAPRICORNO: Fra dubbi e domande i pensieri vi riconducono al passato, ma saprete anche guardare oltre e trovare la chiave per un futuro migliore.

ACQUARIO: Sport. Il vostro fisico ve lo chiede, la vostra mente ne trarrebbe beneficio. Cosa vi trattiene ancora? Il freddo? Ma no, siate più smart.

PESCI: Avrete modo di dialogare con un amico e trovare nelle sue parole prospettive interessanti per superare questo momento di apparente impasse.



