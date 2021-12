Funghi e carpacci di pesce, arrivano i richiami: solfiti e ingredienti non segnalati. I marchi nel mirino | Foto

06 dicembre 2021 a

a

a

Ancora richiami e ritiri di prodotti alimentari sui banchi e scaffali dei supermercati italiani. A cominciare da NaturaSì, che ha segnalato il richiamo da parte del produttore di due lotti di funghi Shiitake bio a marchio Arche Naturküche per la presenza di solfiti non segnalati in etichetta. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 40 grammi, con i termini minimi di conservazione (Tmc) fissati al 31 agosto e al 30 novembre 2022. A pubblicare la notizia il sito specializzato de ilfattoalimentare.it.

A scopo precauzionale, NaturaSì ha raccomandato pertanto alle persone allergiche a solfiti e anidride solforosa di non consumare le confezioni di funghi Shiitake interessate e restituirle al punto vendita d’acquisto, dove saranno sostituite o rimborsate.

Latte bio, ritirata la bevanda del celebre marchio: nel mirino anche brodo granulare | Foto

Un altro ritiro ha riguardato Fresco Market e Tuodì, che invece hanno pubblicato l’avviso di richiamo di alcuni lotti di carpaccio di tonno affumicato e carpaccio di pesce spada affumicato a marchio I Carpacci del Mare perché “da controlli ufficiali sono emerse alcune mancanze sulle diciture in etichetta”. Questi i prodotti finiti nel mirino: Carpaccio di tonno affumicato con i numeri di lotto 42B31, 45B31 e 54C31; Ingredienti corretti: tonno a pinne gialle affumicato (Thunnus albacares, pescato in zona FAO 34, Atlantico Centro-Orientale, con reti da circuizione e da raccolta), sale. Aromatizzato con affumicatura naturale; Valori nutrizionali per 100 g di prodotto: Proteine 29.0 g, Grassi 1.9 g di cui saturi 0.6 g, Carboidrati 0.2 g di cui zuccheri 0.2 g, Sale 3.8 g, Energia 133 kCal – 555 Kjoule.

Carpaccio di pesce spada affumicato con i numeri di lotto 70D31, 67C31, 44C31 e 55C31. Ingredienti corretti: pesce spada affumicato (Xiphias gladius, pescato in zona FAO 71, Oceano Pacifico Centro-Occidentale con ami e palangari), sale, spezie. Aromatizzato con affumicatura naturale; Valori nutrizionali per 100 g di prodotto: Energia 152 kCal – 636 Kjoule, Grassi 6.8g di cui saturi 1.9g, Carboidrati 0.1g di cui zuccheri 0g, Proteine 23.0g, Sale 2.6g. Questi quindi tutti i dettagli. Da segnalare infine il richiamo da parte dell’operatore alimentare di un lotto di polpa di granceola a marchio Fish & Friends per “presenza di Listeria monocytogenes”.

Allarme salmonella, salamini ritirati dai supermercati: il marchio finito nel mirino | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.