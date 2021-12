Riccardo Chailly, chi è il direttore musicale del Teatro alla Scala: carriera e vita privata. L'amore per Gabriella

05 dicembre 2021 a

a

a

Riccardo Chailly ospite di Che Tempo Che Fa nella puntata di oggi, 5 dicembre 2021. Il direttore musicale del Teatro alla Scala, martedì, per Sant’Ambrogio, inaugurerà la stagione dirigendo il Macbeth di Giuseppe Verdi. Ne parlerà da Fabio Fazio.

Carla Fracci, il figlio Francesco con il marito Beppe Menegatti e l'amore per i nipoti Giovanni e Ariele

Chailly, originario di Milano, la sua è una famiglia di musicisti (il padre era il compositore Luciano Chailly, la sorella è l'arpista e compositrice Cecilia Chailly), ha studiato nei conservatori di Perugia, Roma e Milano. In seguito ha studiato direzione d'orchestra con Franco Ferrara a Siena. All'età di vent'anni diventa assistente di Claudio Abbado al Teatro alla Scala di Milano. Nel 1974 esordisce come direttore d'orchestra con Madama Butterfly a Chicago. Alla Scala ha esordito come direttore d'orchestra nel 1978 nella ripresa de I masnadieri (Verdi). In poco tempo ha diretto nei più prestigiosi teatri lirici del mondo, quali: Staatsoper di Vienna, Metropolitan Opera di New York, the Royal Opera House di Londra, Covent Garden di Londra, al Festival di Salisburgo, all'Opera di Zurigo e al Bavarian State Opera di Monaco di Baviera. Ha diretto numerosissime orchestre sinfoniche, tra le quali i Berliner Philharmoniker, i Wiener Philharmoniker, l'Orchestra del Gewandhaus di Lipsia, la London Symphony Orchestra, la New York Philharmonic Orchestra, la Cleveland Orchestra, la Philadelphia Orchestra, la Chicago Symphony Orchestra e l'Orchestre de Paris. Dal 2015 sostituisce Daniel Barenboim nel ruolo di direttore musicale al Teatro alla Scala e Claudio Abbado al festival di Lucerna.

Alessandra Mastronardi, le storie con Vinicio Marchioni e Liam McMahon: ora l'amore con Ross McCall

La sua vita privata: nel 1974 ha sposato la violinista argentina Anahi Carfi e successivamente Gabriella Terragni. Il loro primo incontro è avvenuto a casa di amici comuni, nel 1978, entrambi reduci da precedenti nozze. “Iniziammo a vivere insieme nel 1980 convinti che non sarebbe durata. Era stata una gran cotta, tale da non sembrare reale. Per giunta arrivavamo entrambi da una separazione, ed entrambi ci eravamo sposati ragazzini“, ha rivelato lei. Con loro i figli Alessandro e Luana, nati rispettivamente dal primo matrimonio di Gabriella Terragni e da quello del direttore d’orchestra. “Sono cresciuti insieme e sono molto legati“, ha spiegato la moglie di Chailly, aggiungendo che il figlio, Alessandro, vive vicino e le ha regalato i suoi amati nipoti… Luana, invece, risiederebbe all’estero.

Zlatan Ibrahimović si racconta in un libro: dal fratello morto alla moglie più grande di undici anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.