Zlatan Ibrahimović, il fratello morto e la moglie più grande di undici anni

Zlatan Ibrahimović sarà l'ospite principale della puntata di Che Tempo Che Fa, in onda domenica 5 dicembre 2021 dalle 20 su Rai3. Il numero 11 del Milan, considerato uno degli attaccanti più forti al mondo, interviene per presentare Adrenalina. My untold stories, il suo secondo libro scritto insieme al giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando: “Il diario di un uomo di 40 anni che fa i conti con il suo passato e guarda dritto negli occhi il futuro, come fosse l’ennesimo avversario da affrontare”.

Ibra - originario di Malmoe, in Svezia - ha compiuto da poco 40 anni ed è uno dei calciatori più forti della sua generazione. Tra i più vincenti con i suoi 31 trofei - nel suo palmares spiccano le vittorie nei campionati nazionali d'Olanda (due con l'Ajax), d'Italia (tre con l'Inter e uno con il Milan, revocati i due con la Juventus), di Spagna (uno con il Barcellona) e di Francia (quattro con il Psg). Ha giocato anche con il Manchester United con cui ha vinto l'Europa League. Vincitore del Fifa Puskas Award, è stato calciatore svedese dell'anno in 12 occasioni e sportivo svedese dell'anno in quattro. In carriera vanta 508 gol nei club più 62 in nazionale.

Molto riservata la vita privata di Ibra. La moglie, undici anni più grande di lui, è Helena Seger. La donna, laureata in Economia, ex modella, in passato ha lavorato come dirigente addetto al marketing per alcune aziende. Curioso come si sono conosciuti: "Lui aveva parcheggiato la sua Ferrari in modo che io non potessi uscire con la mia Mercedes. Gli ho detto in maniera abbastanza scontrosa di spostarla subito. Si vede che gli è piaciuto…” ha raccontato lei. Insieme hanno due figli. Ibra aveva un fratello di otto anni più grande, Sapko, morto nel 2014 a causa della leucemia.

