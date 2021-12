E' morto Demetrio Volcic, storico inviato Rai da Mosca: è stato anche direttore del Tg1

05 dicembre 2021 a

a

a

Lutto nel mondo del giornalismo. E' morto a Gorizia Demetrio Volcic, storico corrispondente da Mosca per la Rai. Nato a Lubiana, aveva compiuto 90 anni il 22 novembre scorso. Dagli schermi della tv raccontò agli italiani quel mondo oltre la Cortina di ferro grazie alle corrispondenze da Praga, Vienna, Bonn e Mosca. Dipendente Rai dal 1956, diviene inviato speciale da Trieste nel 1964, passando solo nel 1968 a corrispondente dall'estero, incarico che lo ha portato fuori dall'Italia fino al 1993.

Morto Paolo Pietrangeli, l'autore di "Contessa" canzone simbolo del '68

Dopo aver ricoperto il ruolo di inviato in Unione Sovietica è passato alla direzione del Tg1 dal 1993 al 1994. Nel 1995 è stato coordinatore della redazione giornalistica delle radio Cnr. Nel 1994 è stato docente dei corsi di Dottrine politiche e Politica internazionale presso l'università di Trieste. Nel 2006 gli è stata conferita la laurea magistrale honoris causa in Relazioni Pubbliche dall'università di Udine.

E' morto Ennio Doris, il fondatore di Banca Mediolanum si è spento a 81 anni

Nel 1996 ha lasciato la carriera giornalistica per la carriera accademica e politica. Era stato anche direttore del Tg1, nella Rai dei professori. E, dopo aver lasciato il giornalismo attivo, era stato appunto senatore eletto nel Partito democratico della sinistra, e poi eurodeputato nel gruppo del Pse. Ma la sua vera vocazione era girare il mondo, soprattutto quello dell'Europa dell'Est, come aveva fatto per quarant'anni. Per tutti è stato infatti principalmente l'inviato della Rai a Mosca.

Malore fatale in aereo, muore poliziotto di 47 anni: inutili i soccorsi di due medici a bordo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.