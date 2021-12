Covid, 16.632 nuovi casi e 75 morti: tasso di positività in calo da 2,9 a 2,6%. I numeri dei ricoveri

04 dicembre 2021 a

Numeri sostanzialmente invariati quelli legati alla pandemia da Covid in Italia. Sono 16.632 i nuovi casi di Covid 19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 17.030 di venerdì 3 dicembre, per un totale di 5.094.072 dall’inizio della pandemia. Si registrano 75 morti, in aumento rispetto alle 74 del giorno precedente, per un totale di 134.152 sempre dall’inizio dell'emergenza.

Questo quanto emerso dal bollettino quotidiano del ministero della Salute diffuso sabato 4 dicembre. Gli attualmente positivi sono in tutto 223.718. I tamponi effettuati sono stati 636.592, contro i 588.445 di venerdì 3 dicembre, con un rapporto tamponi-positivi (tasso di positività) che scende così dal 2,9 al 2,6 per cento.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 732, 24 in più rispetto alle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.428 (+43). I dimessi e guariti sono 8.988 per un totale di 4.736.202 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Lombardia (2.990), Veneto (2.560) e Lazio (1.832).

