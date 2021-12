Legge sull'omotransfobia, Zan insiste: "Fare un tentativo fino all'ultimo minuto di legislatura"

04 dicembre 2021 a

Alessandro Zan non si arrende. Per approvare una legge sulla omotransfobia "dovremmo arrivare a un tentativo fino all’ultimo minuto della legislatura - ha detto il deputato Pd intervenendo alla Agorà I diritti delle persone Lgbtqi+ nell’Italia che vogliamo. "Visto che ad aprile la legge sarà riabilitata dopo i 6 mesi di stop, dobbiamo cercare di capire come affrontare questo percorso. La via è stretta, una missione impossibile, ma dobbiamo fare tutti i tentativi possibili", ha spiegato Zan.

Il deputato ha quindi aggiunto: "Letta ha proposto di organizzare nel territorio nazionale 5 Agorà nelle maggiori città italiane dopo l’elezione del presidente della Repubblica per coinvolgere le persone, soprattutto i non iscritti e le nuove generazioni, e utilizzare la partecipazione alle Agorà per costruire un percorso che stimoli la politica e il Parlamento a riprendere in mano questa battaglia che non è solo nostra ma di tutto il Paese", ha sottolineato ancora Zan.

Più o meno dello stesso avviso il segretario del Pd, Enrico Letta. "Questa battaglia è una missione, che sentiamo come tale, importante per tutti noi. È una missione che travalica i confini del nostro ambito politico, di modernizzazione della società - ha detto -. Questa battaglia ci siamo resi conto che è diventata qualcosa di più, una grande battaglia europea. L’Europa ci indica la strada su tanti temi ma su questo vive una battaglia durissima, con la sfida lanciata dalla Corte costituzionale e dal governo polacco e ungherese sul diverso concetto dei diritti, sull’uguaglianza e la famiglia - ha dichiarato il segretario del Pd -. Se il tema del confronto è di livello europeo ancora di più il nostro impegno deve salire di tono. La nostra battaglia continua - ha concluso Letta -. Quanto accaduto in Senato è solo una tappa di una battaglia che arriverà a risultato positivo. La società è lì, più avanti. Noi saremo con questo grande avanzamento in una logica nazionale e europea".

