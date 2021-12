Gratta e vinci, super vincita con un biglietto da un euro: la vita stravolta del migrante disoccupato con due figli

04 dicembre 2021 a

a

a

La Dea bendata stavolta ha visto giusto. Un giovane migrante di 34 anni, di origini nigeriane, ha vinto 70mila euro al Gratta e vinci con un biglietto da un euro. E' successo a Casarsa, in un bar della stazione in provincia di Pordenone. L'uomo in passato ha dovuto affrontare alcuni problemi di salute mentre adesso è disoccupato, sposato e con due figli.

Reddito di cittadinanza anche a un condannato per mafia, blitz della Finanza e 65 denunciati

Il biglietto in questione, in particolare, è il “Super 7 e mezzo”. A confermare la notizia è stato proprio il titolare del locale, Ermes Franzon, che ha visto con i propri occhi e verificato attentamente la vincita legata al biglietto Gratta e Vinci. Il proprietario, quindi, ha spiegato che la somma è andata a un ragazzo umile, che vive in città ormai da un anno con sua moglie e i suoi due figli. Confermato pure il fatto che in passato abbia avuto dei problemi di salute e che attualmente sia senza un lavoro.

Vinti 52 mila euro con un 6 a Bagnoregio. La giocata nella tabaccheria Cornucopia

Altra vittoria importante è stata registrata a Venezia, dove un giocatore ha vinto una somma da far girare la testa spendendo solo 5 euro. Il biglietto in questione è "Turista per sempre" e prevede una rendita mensile per 20 anni suddivisa in 300mila euro subito, 6mila euro al mese per 20 anni e un bonus finale di 100mila euro. In questo caso tuttavia il vincitore è rimasto senza identità.

Vinti 50mila euro al 10eLotto, è una cliente del bar tabaccheria Faziani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.