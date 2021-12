L'oroscopo del Corriere di oggi sabato 4 dicembre 2021. Amore, salute e soldi: le previsioni per tutti i segni

03 dicembre 2021 a

Le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'oroscopo del Corriere per il giorno di oggi, sabato 4 dicembre.

ARIETE: Non continuate a lamentarvi, fate un esame di coscienza: quali atteggiamenti vi portano a sbattere la testa sempre sulla stessa porta?

TORO: Potreste svegliarvi di cattivo umore, ma nel corso della giornata alcune persone a voi molto care sapranno come tirarvi su di morale.

GEMELLI: Quel pizzico di cinismo che vi caratterizza e la vostra lucidità mentale saranno le armi che userete per portare a casa importanti vittorie.

CANCRO: Staccate la spina e dedicatevi alle cose che più vi piace fare, cacciate i pensieri negativi e le preoccupazioni: avete bisogno di respirare.

LEONE: La vita affettiva regala dolci momenti di romanticismo e anche in famiglia regna un’atmosfera serena e gaia. C’è solo da invidiarvi!

VERGINE: Qualche momento di tensione potrebbe guastare la giornata, ma non lasciatevi trascinare nel mare della negatività da persone nocive.

BILANCIA: Varie e allettanti le occasioni che si presenteranno nell’arco della giornata. Restando vigili e cogliendo la palla al balzo, otterrete vantaggi.

SCORPIONE: Nuove amicizie renderanno particolarmente elettrizzante la giornata di oggi. L’energia positiva sarà protagonista e la serata si prospetta ricca.

SAGITTARIO: Provate a considerare con più attenzione il punto di vista altrui, ad adottare la prospettiva del prossimo, forse capirete che anche voi state sbagliando.

CAPRICORNO: Non state lì fermi con il cellulare in mano aspettando che quel qualcuno che ben sapete si faccia vivo. Fate voi il primo passo, bando all'orgoglio.

ACQUARIO: La sete di cambiamento va indirizzata verso azioni concrete, programmate e razionali. Valutate tutti i pro e i contro e poi buttatevi.

PESCI: Oggi meglio rimanere pacati osservatori, evitando di controbattere e di aggredire a parole l’interlocutore, complichereste solo le cose.



