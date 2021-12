L'oroscopo del Corriere di oggi venerdì 3 dicembre 2021. Amore, salute e soldi: le previsioni per tutti i segni

02 dicembre 2021 a

a

a

Le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'oroscopo del Corriere per il giorno di oggi, venerdì 3 dicembre.

ARIETE: L’amore per voi sta diventando un cruccio. Siete così presi dalla voglia di trovare l’anima gemella che rischiate di risultare aggressivi.

TORO: Il lavoro assorbe tutte le vostre energie e cresce il desiderio di ritagliarvi del tempo da dedicare interamente al relax. Approfittate del weekend.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi giovedì 2 dicembre 2021



GEMELLI: La serenità che alberga nel vostro animo vi permette di affrontare con maturità gli impegni e di risultare particolarmente empatici.

CANCRO: L’ordine mentale è ancora un’oasi lontana, ma qualcosa comincia a prendere forma e, se non altro, recuperate un po’ di tranquillità emotiva.

LEONE: La passione accende le relazioni e promette momenti ad alto tasso di romanticismo. Per i single incontri interessanti ed elettrizzanti.

VERGINE: Una giornata da vivere in compagnia degli amici, circondati da persone che alimentano stati d’animo positivi. Ricaricate le pile, è importante.

BILANCIA: Finalmente il fine settimana sta per arrivare e avrete modo di dedicarvi a quel che più vi piace, senza dover rendere conto a nessuno.

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi giovedì 2 dicembre 2021



SCORPIONE: Una notizia inattesa potrebbe sconvolgere i piani della giornata, nulla di grave, ma cercate di adeguarvi alla situazione con flessibilità.

SAGITTARIO: Qualche spiacevole discussione con il partner o con un familiare potrebbe recarvi qualche nervosismo, cercate di essere il più diplomatici possibile.

CAPRICORNO: Determinati e lucidi correte dritto verso la vostra meta, ma l’amore continua a essere un tasto dolente e sistemare le cose dipende da voi.

ACQUARIO: Pensieri nostalgici pervaderanno la vostra giornata. Non restate fermi a cullarvi tra ricordi e ripensamenti, piuttosto traetene insegnamenti.

PESCI: Avete bisogno di recuperare energie, ricaricare le batteria e trovare nuove motivazioni, una fuga in un luogo ameno è proprio quel che vi serve oggi.

L'oroscopo del Corriere di oggi giovedì 2 dicembre 2021. Amore, salute e soldi: le previsioni per tutti i segni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.