Si ferma con l'auto in mezzo alla strada e spara a una famiglia di cinghiali: cosa rischia il cacciatore | Video

01 dicembre 2021 a

Episodio incredibile da Alessandria, per un video diventato ben presto suo malgrado virale sui social network e su Youtube. Una autentica follia, con un cacciatore che ha fermato la sua auto in mezzo a una strada, per poi sparare contro una famiglia di cinghiali che si trovava in un prato al fianco della strada.

Una scena ripresa da alcuni passanti e poi postata sulla pagina Facebook del gruppo cacciatori di Alessandria. Il punto, però, è che l'uomo ha aperto il fuoco proprio dietro all'ospedale Borsalino, in una zona quindi in cui sarebbe vietato sparare. Il gesto quindi è costato al cacciatore non soltanto una denuncia: ora rischia anche il ritiro del porto d'armi.

