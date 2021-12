Vaccino ai bambini, Bassetti a L'Italia s'è desta: "Un'opportunità, uno su sette può avere il Long Covid"

01 dicembre 2021 a

a

a

Continuano gli interventi degli esperti sulla vaccinazione anti Covid da somministrare ai bambini dai 5 agli 11 anni. "Io mi sento di dire che il vaccino anti Covid tra i 5 e gli 11 anni è sicuramente un’opportunità. Uno su 7 dei bambini può avere il Long Covid, quindi il rischio non è zero, anche se non è uguale a quello degli adulti. Le scuole potrebbero diventare più sicure se i bambini fossero vaccinati. E infine questi vaccini potrebbero contribuire all’immunità di gregge che si può raggiungere solo con tutte le fasce di popolazione vaccinate", ha evidenziato Matteo Bassetti, primario di malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, ai microfoni della trasmissione L’Italia s’è desta su Radio Cusano Campus.

Scontro tra Paragone e Bassetti: "Lei è figlio di papà". "Io la querelo, mio padre è morto 17 anni fa". Il duello finirà in tribunale

Bassetti ha quindi proseguito: "I genitori, in accordo con i pediatri, decideranno se vaccinare o meno i loro figli. Io, se avessi un figlio tra i 5 e gli 11 anni, non avrei alcun dubbio a vaccinarlo - ha commentato -. Non mi piace che ci siano due pesi e due misure, quando sento dire che tutti gli altri vaccini vanno bene e questo no. È un concetto sbagliato dal punto di vista medico-scientifico - ha aggiunto -. O si è per i vaccini sempre o non lo si è mai". Si parla poi anche della variante Omicron: "Mi pare che abbiamo sostanzialmente ridimensionato un problema che fino a qualche giorno fa sembrava la fine del mondo - ha dichiarato l'infettivologo - c’è stato un corto circuito informativo. Forse è stato più problematico per la politica e per l’economia che non per i medici".

Super Green Pass, Bassetti avverte: "Solo in zona gialla? Sarebbe un errore"

"I sudafricani - ha aggiunto - hanno segnalato di aver isolato questa variante, ma ci hanno detto che i sintomi dei pazienti che avevano osservato erano molto lievi. Il virus sta mutando e lo fa in un Paese in cui ci sono pochi vaccinati. Questo significa che bisogna vaccinare e significa anche che, anziché avere sempre una variante che oltre ad essere più contagiosa è anche più rapida nell’evoluzione clinica, questa volta sembra non essere così".

Variante Omicron, stop al racconto allarmistico: virulenza ancora da verificare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.