Covid, 12.764 nuovi casi e 89 morti: tasso di positività in calo a 1,8 ma ancora in aumento i ricoveri

Continuano ad aumentare i casi di Covid in Italia. Sono 12.764 i nuovi contagi di Coronavirus (7.975 il 29 novembre) a fronte di 719.972 tamponi effettuati su un totale di 119.331.735 da inizio emergenza. Questo quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità, diffuso martedì 30 novembre. Nelle ultime 24 ore sono stati 89 i morti (65 il 29 novembre), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 133.828.

Il tasso di positività è pari all’1,8% (in calo dal 2,9% rispetto al giorno precedente). Con quelli del 30 novembre diventano 5.028.547 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 194.270 (+4.627), 188.360 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 5.227 (+92 rispetto a lunedì 29) di cui 683 (+14) in Terapia intensiva.

I dimessi e guariti sono 4.700.449 con un incremento di 8.041 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Veneto (2.362), seguita da Lombardia (2.223), Lazio (1.253) ed Emilia-Romagna (1.086).

