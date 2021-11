Variante Omicron, stop al racconto allarmistico: virulenza ancora da verificare

Pietro De Leo 29 novembre 2021 a

a

a

Va bene, è troppo presto per orientare l’atteggiamento sulla variante Omicron verso l’ottimismo o l’allarmismo. E però, dopo un fine settimana passato sulla scia dell’incubo, con il “freno d’emergenza” scattato a bloccare gli arrivi da alcuni Paesi africani e l’incubo di una vulnerabilità dei vaccini rimasto per lunghe ore sul tavolo, qualche schiarita comincia ad arrivare. A partire dalla dottoressa che, dal Sudafrica, ha lanciato l’allarme sulla nuova variante, Angelique Coetzee. Ha spiegato qual è la condizione di una trentina di pazienti contagiati e monitorati. Gola secca, forte spossatezza, poca febbre. Sintomi lievi, in cui non è ricompreso il “marchio” del Covid, ossia lo stop alla sensibilità al gusto e all’olfatto. “E’ un peccato che Omicron sia stata pubblicizzata come una variante estremamente pericolosa con più mutazioni: la sua virulenza è sconosciuta” ha detto.

Vaccino italiano per la variante Omicron. Si lavora già ai test preclinici

A SkyTg24 Franco Locatelli, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Cts, ha spiegato: “è molto probabile che la variante sia più contagiosa visto che è diventata in fretta la predominante in Sudafrica. Però da qui a dire che diventi più pericolosa in termini di capacità di provocare la malattia grave è da dimostrare. Anzi i dati preliminari che arrivano dal Sudafrica sembrerebbero andare in direzione opposta. Quindi, come si dice, calma e gesso” ha spiegato.

Ricciardi a Che tempo che fa: "Variante Omicron? Più contagiosa ma non più grave della Delta"

Matteo Bassetti, primario malattie infettive al San Martino Di Genova, all’Adnkronos critica “il troppo allarmismo tra i colleghi e anche tra i politici: evitiamo questo atteggiamento. I vaccini che stiamo usando ci stanno proteggendo dalla malattia grave e dal rischio di morte”. Quanto alla nuova variante, secondo Bassetti “si confermano ulteriormente due cose: che i Paesi più vaccinati hanno meno problemi rispetto a chi è più indietro, come il Sud Africa, e che i vaccini, nonostante tutto, ad esempio le tante mutazioni di Omicron, funzionano”. Dunque, il racconto del panico portato avanti negli ultimi giorni quantomeno va in pausa. Con il punto fermo, però, sulla necessità di spingere con le terze dosi.

Variante Omicron, tamponi ai 133 passeggeri del volo del primo contagiato sbarcati a Fiumicino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.