L'oroscopo del Corriere di oggi, martedì 30 novembre 2021. Amore, salute e soldi: le previsioni per tutti i segni

Le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'oroscopo del Corriere per il giorno di oggi, martedì 30 novembre.

ARIETE: La giornata regala a chi di voi è in vacanza divertimenti e serenità, mentre chi è in ufficio potrà godere degli influssi benevoli delle Stelle.

TORO: Single o in coppia non fa differenza oggi. Con il partner o con un/a sconosciuto/a avrete modo di dar voce a una calda e intensa passione.

GEMELLI: Poche soddisfazioni sul fronte professionale, ma del resto il mese di agosto rallenta un po’ i ritmi di tutti. Attendete settembre per tirare le fila.

CANCRO: Sognatori, idealisti e creativi: sarete capaci di intrecciare la trama del reale a fili sottili e colorati frutto della vostra incredibile fantasia.

LEONE: Determinati e vispi tenderete a prendere in mano il controllo della situazione, in ufficio come al mare. Il rischio è risultare invadenti.

VERGINE: Mal sopportate le lamentele del prossimo, potrebbero irritarvi al punto da farvi saltare i nervi. Cercate di respirare a lungo prima di reagire.

BILANCIA: Nuove strade potrebbero aprirsi sul fronte sentimentale. Un incontro inatteso o una vecchia conoscenza potrebbero apparirvi irresistibili.

SCORPIONE: Sarete piuttosto distratti e questo non piacerà ne al partner ne agli amici. Per apparire amabili dovrete sforzarvi di uscire dal vostro guscio.

SAGITTARIO: Un calo generalizzato di vitalità potrebbe ostacolare l’efficienza lavorativa. Dovreste ritagliarvi degli spazi di relax per ricaricare le batterie.

CAPRICORNO: Sia i colleghi in ufficio, che amici e conoscenti noteranno oggi in voi una spiccata vena ironica. Questo vi porterà dritti al centro dell’attenzione

ACQUARIO: Il buonumore può fare miracoli e ne farà per voi oggi. Spensierati e leggeri vivrete una giornata che merita di entrare nel cassetto delle “migliori”.

PESCI: Cercate di sperimentare nuovi modi di guardare le cose. Questo potrebbe aiutarvi a uscire da una impasse e a trovare soluzioni originali.

