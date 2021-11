Ricciardi a Che tempo che fa: "Variante Omicron? Più contagiosa ma non più grave della Delta"

28 novembre 2021 a

Consueto intervento di Roberto Burioni a Che tempo che fa, lo show condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto. Nella puntata di domenica 28 novembre, il noto virologo ha ovviamente parlato della variante Omicron, quella che proveniente dal Sudafrica sta gettando nel panico anche l'Europa.

"Quello che possiamo dire, ragionevolmente, è che se questa variante prendesse piede, ci sarebbe probabilmente una minore efficacia di alcuni anticorpi monoclonali che sono utilizzati per curare la malattia. Probabilmente altri resterebbero efficaci - ha spiegato -. Queste osservazioni si basano tuttavia su un numero molto ridotto di casi: sono 99. Sotto i 100 casi. Questa presa di spazio della variante Omicron è avvenuta in una regione del Nord del Sud Africa".

In collegamento anche Walter Ricciardi, consulente del ministro Speranza, ha detto la sua: "Ci stanno arrivando comunicazioni da tutti coloro che lo hanno diagnosticato e in particolare dal Sudafrica che non ha una maggiore gravità. L’altra cosa molto positiva da che mi è arrivata da Israele è che i test attualmente disponibili continuano a diagnosticarla: non ha bypassato i test e quindi c’è una buona probabilità che questo possa funzionare anche per i vaccini e che quindi i vaccini continuano a proteggere ma sapremo di tutto nelle prossime due settimane", ha affermato il consigliere del ministro della Salute.

