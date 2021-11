Covid, 12.932 nuovi casi e 47 morti: tasso di positività in crescita al 2,5%. In aumento anche i ricoveri

28 novembre 2021 a

In aumento tasso di positività, ricoveri e terapie intensive. Numeri poco confortanti quelli diffusi dal bollettino Covid del Ministero della Salute, domenica 28 novembre. Sono 12.932 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (sabato 27 erano stati 12.877) a fronte di 512.592 tamponi effettuati su un totale di 118.335.763 da inizio emergenza.

Nelle ultime 24 ore sono stati 47 i morti (sabato 27 erano stati 90), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 133.674. Con quelli di domenica 28 novembre diventano 5.007.818 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 186.443 (+7.497), 180.481 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 4.964 (+138) di cui 638 in terapia intensiva (+14). I dimessi e guariti sono 4.687.701 con un incremento di 5.383 unità nelle ultime 24 ore.

La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (2.493), poi il Veneto (2.082), l’Emilia-Romagna (1.344), il Lazio (1.255) e la Campania (1.147). Con 512.592 tamponi processati nelle ultime 24 ore sale il tasso di positività Covid (rapporto tra nuovi positivi e tamponi effettuati) su test sale al 2,5%, con un +0,3% rispetto al giorno precedente.

