L'oroscopo del Corriere di oggi, lunedì 29 novembre 2021. Amore, salute e soldi: le previsioni per tutti i segni

Le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'oroscopo del Corriere per il giorno di oggi, lunedì 29 novembre.

ARIETE: Qualche battibecco con gli amici o con il partner potrebbe disturbare oggi il vostro umore. Fate un passo indietro e mettete da parte l’orgoglio.

TORO: Fare i misteriosi a tutti i costi non un’arma di seduzione, anzi, potreste risultare antipatici. Sciogliete le maschere e siate spontanei.

GEMELLI: Qualche nuvola potrebbe oscurare il vostro cielo e portare qualche fastidiosa discussione. Cercate di non dare troppo peso alla cosa.

CANCRO: “La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è di essere di buon umore” diceva Voltaire. Tenete a mente queste parole.

LEONE: Fortunati in ambito finanziario, vivrete una giornata spensierata e costellata di piacevoli incontri. Un vero toccasana, beati voi!

VERGINE: Avreste bisogno di una scatola di “biscotti della fortuna” per vivere la giornata odierna senza intoppi. Qualcuno ci sarà fatevene una ragione.

BILANCIA: La vostra lungimiranza vi porta dritti verso i vostri obiettive. In questi giorni arriveranno notizie che potrebbero farvi svoltare in modo decisivo.

SCORPIONE: Qualche risata a colazione e qualcun’altra a metà giornata potrebbero aiutarvi, oggi, ad affrontare le cose con più leggerezza e ironia.

SAGITTARIO: State vivendo un momento di profonda trasformazione e oggi potrete contare sul sostegno di alcune persone per voi importanti.

CAPRICORNO: “Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?”. Vanitosi lo siete, attenti però a non pavoneggiarvi eccessivamente con gli amici.

ACQUARIO: Sentite il bisogno di ricaricare le pile e sarete tentati di chiedere conferme alle persone che vi circondano. Attenti a non risultare “pesanti”.

