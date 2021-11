L'oroscopo del Corriere di oggi, domenica 28 novembre 2021. Amore, salute e soldi: le previsioni per tutti i segni

27 novembre 2021 a

a

a

Le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'oroscopo del Corriere per il giorno di oggi, domenica 28 novembre.

ARIETE: Un po’ di malumore potrebbe guastare le prime ore della giornata, cercate di focalizzare la vostra attenzione su qualcosa di produttivo.

TORO: Vivete un periodo ricco di stimoli sarebbe un peccato sprecare questo momento così fertile preferendovi una sterile e banale inattività.

GEMELLI: Qualche dubbio potrebbe fare capolino tra i vostri pensieri e far traballare il rapporto di coppia. Siate lucidi e non date spazio ai fantasmi.

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 27 novembre 2021



CANCRO: Il vento della passione soffia deciso sulla vostra giornata e voi vi lascerete guidare verso lidi poco noti e certamente ricchi sorprese.

LEONE: La giornata di oggi vi vede in splendida forma fisica e questo vi darà la carica per mostrarvi più sicuri del solito. Probabili conquiste in serata.

VERGINE: Ne avete abbastanza delle persone che hanno sempre la loro da dire e la dicono convinti di essere nel giusto. Fate buon viso a cattivo gioco.

BILANCIA: Brillerete per intuito e capacità di persuasione. Sfruttate queste qualità per raggiungere un obiettivo professionale che vi sta a cuore.

L'oroscopo del Corriere di oggi, sabato 27 novembre. Le previsioni per tutti i segni



SCORPIONE: Non è detto che i frutti migliori siano i primi a maturare. Non perdete la fiducia nelle vostre capacità e continuate sempre a impegnarvi.

SAGITTARIO: La passione vi travolge. Se site in coppia farete vivere al partner una giornata indimenticabile, se siete single mieterete ottimi successi.

CAPRICORNO: Il fascino potrebbe essere il grande assente della giornata, e voi che siete così caparbi potreste essere costretti a cambiare, per il momento, opinione.

ACQUARIO: Non abbandonate di punto in bianco un progetto, gli insuccessi non devono frenarvi. Molto dipenderà, infatti, dalla vostra costanza.

PESCI: Legami e catene vi stanno stretti, avete voglia di libertà e non volete essere pressati. Va bene, ma cercate di non illudere il prossimo.

L'oroscopo del Corriere di oggi, sabato 27 novembre. Le previsioni per tutti i segni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.