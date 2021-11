Babbo Natale gay, caterpillar arcobaleno dalla Norvegia: lo spot che sconvolge le storie raccontate ai bambini

Pietro De Leo 26 novembre 2021 a

a

a

Niente. L’ansia da Covid non ci risparmia, neanche quest’anno, certe incursioni nel racconto natalizio, che viene piegato, distorto e plasmato alla mercé del politicamente corretto. Di aneddotica ve n’è a tal punto da metterci in piedi un’antologia, tra presepi per celebrare la famiglia arcobaleno, quindi con due Marie o due Giuseppi intorno al bambinello e altre eruzioni creative. Al momento, però, il 2021 vede lo scatto in avanti dell’azienda postale norvegese, che per celebrare i 50 anni della legge contro le discriminazioni ha confezionato uno spot natalizio di circa 4 minuti.

Regali di Natale, la spesa degli italiani è sui 9 miliardi: si torna ai livelli pre Covid del 2019

La trama vede un signore di mezza età, single, bramare l’arrivo di Babbo Natale, ogni anno, con palpito fanciullesco. Che sia, forse, un inno all’immortalità dei sentimenti dell’infanzia, quando ci si gira nel letto e la Santa Notte è assai tormentata nel fremito di incontrare il buon omone in carne ed ossa e barba bianca, mentre lascia i doni? No. In realtà l’uomo in questione Babbo Natale lo aspetta con ansia, sì, ma per un altro motivo. E lo si coglie nell’immagine finale quando tra i due scatta un bacio appassionato, e il vecchio buono in giubba rossa ammette di aver reclutato, quest’anno, un corriere per consegnare i regali in modo da avere tempo da trascorrere con il suo innamorato. Insomma, in pochi minuti smontata quell’epica laica di tepore, del buon Babbo lanciato sulla sua slitta, con il propulsore della fiaba, a consegnare di persona regali in tutto il mondo.

Le Regioni vogliono il super green pass: severe restrizioni per chi non si vaccina

E soprattutto caccia via un pilastro della mitologia natalizia, quella “moglie di Babbo Natale” di cui nessuno sa mai il nome ma sa benissimo che esiste, e questi giorni è intenta da qualche parte ad armeggiare con i biscotti nel forno (meglio se a forma di stella o pupazzo di neve) oppure a dare una mano ad aiutare nel confezionare i doni. Tutto cancellato, in nome del caterpillar arcobaleno. In uno spot che, essendo arrivato sin qui, avrà fatto già ampiamente il giro delle televisioni norvegesi, il racconto su cui tanti bimbi si riconoscono da generazioni viene polverizzato per l’osanna di un bacio tra maschi. Va bene celebrare i diritti, ma vale davvero la pena arrivare fino a questo punto?

Draghi: "Prevenire per preservare". La lotta al Covid da conciliare con il funzionamento della vita economica e sociale del Paese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.