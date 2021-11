Sepolta nuda in un campo sconosciuto, la rabbia della figlia contro il Comune: "Pensavamo di aver capito male"

26 novembre 2021 a

Sepoltura choc a Ferrara, in Emilia. Una 88enne, Alcida Vacchi il suo nome, è stata sepolta senza vestiti in un campo sconosciuto e (cosa ancora più grave) all'insaputa dei propri familiari. L'episodio davvero spiacevole è avvenuto appunto a Ferrara. La donna è morta lo scorso 16 ottobre ma della sua sepoltura si è dato notizia soltanto oltre un mese più tardi, a seguito delle insistenti richieste dei parenti dell'anziana all'ufficio comunale preposto.

"Cercheremo i modi per portare le nostre scuse ai parenti, consapevoli del dolore che stanno vivendo", hanno fatto sapere dall'assessorato ai servizi sociali del Comune, che ha ammesso ci sia stato un problema di comunicazione. La figlia della povera Alcida (Stefania Fenaroli) è stata intervistata da Il Resto del Carlino: "La nostra situazione familiare è sicuramente molto complessa. Abbiamo dovuto richiedere al Comune di addebitarsi i costi delle esequie e della sepoltura di mia madre - ha spiegato -. Veniamo da una situazione economica che negli ultimi tre anni si è aggravata per colpe non nostre e il servizio messo a disposizione dall'amministrazione comunale ci è stato concesso". Stefania ha quindi aggiunto come i problemi siano iniziati dopo la morte della madre, quando la famiglia stava aspettando di sapere dall'incaricato comunale quale sarebbe stato il giorno del funerale. Così da organizzarsi per portare vestiti adeguati e per capire il luogo di sepoltura. Queste informazioni, però, non sarebbero mai arrivate.

"Un po' perplessi, abbiamo cominciato a mandare messaggi di posta elettronica senza ricevere risposte - le parole della donna - poi siamo stati avvisati per telefono che nostra madre era stata già sepolta, senza vestiti, il giorno prima, ma che al momento non sapevano dirci in che luogo. Pensavamo di aver capito male - ha concluso -. Adesso la rabbia è forte. Mamma non meritava un trattamento di questo genere". Una storia assurda, per la quale la famiglia della povera Alcida non riceverà mai abbastanza scuse.

