L'oroscopo del Corriere di oggi, sabato 27 novembre 2021. Amore, salute e soldi: le previsioni per tutti i segni

26 novembre 2021 a

a

a

Le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'oroscopo del Corriere per il giorno di oggi, sabato 27 novembre.

ARIETE: Sarete particolarmente affabili e disponibili e questo atteggiamento spingerà le persone che vi circondano ad aprirsi maggiormente con voi.

TORO: Oggi siete in grado di affrontare qualsiasi problema, vi sentirete capaci di superare qualsiasi ostacolo, anche il più arduo.

GEMELLI: Continuate a cavalcare l’onda del successo e anche sul fronte sentimentale preparatevi a vivere delle serate d’agosto “folli”.

Loredana Berté, "Ho smesso di tacere" la canzone contro la violenza sulle donne grazie a Ligabue



CANCRO: Un vortice di emozioni caratterizzerà la giornata di oggi. Vivrete ogni singolo istante intensamente e la passione sarà difficile da frenare, per fortuna.

LEONE: Buone notizie. Potete puntare direttamente alla realizzazione di un progetto che vi sta a cuore, le Stelle vi sostengono decisamente.

VERGINE: Non chiedete troppo a voi stessi, in questa fase dovreste solo cercare di riposarvi e ritrovare la forma e l’energia perdute nelle ultime settimane.

BILANCIA: Avrete modo di dialogare con una persona i cui consigli potrebbero rivelarsi davvero preziosi, più di quanto non potete immaginare.

SCORPIONE: Vivaci e curiosi, avrete voglia di realizzare grandi cose. Provate a mettere giù qualche idea concreta per non sprecare questa energia.

Schwazer, la sua vita in un libro. Il doping e la relazione con Carolina Kostner. Ora il matrimonio con Kathrin Freund



SAGITTARIO: La vostra lungimiranza vi permette di comporre un’immagine piuttosto realistica del vostro prossimo futuro. Fidatevi del vostro intuito.

CAPRICORNO: Andate avanti come un treno e nessuno sembra essere in grado di distogliervi dai vostri obiettivi, rischiate però di trascurare qualcosa di unico.

ACQUARIO: Avrete ancora le idee confuse rispetto a una persona che vi sta dando qualche pensiero. Ma questo non è il giorno giusto per fare il punto.

PESCI: Insicurezza e paure indefinite vi portano a chiudervi un po’ in voi stessi, al riparo da sguardi indiscreti. Ma non isolatevi, provate a fidarvi.

Valeria Marini, la malattia all'occhio: "Ho rischiato di perdere la vista"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.