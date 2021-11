Luciano Rispoli, chi era? La carriera, i personaggi lanciati, i programmi cult, il matrimonio e la malattia

26 novembre 2021 a

A Oggi è un altro giorno, il salotto della trasmissione di Rai1 condotto da Serena Bortone, ci sarà il ricordo di Luciano Rispoli nella puntata di venerdì 26 novembre 2021. Rispoli, volto storico della tv, è venuto a mancare ormai cinque anni.

Classe 1932, originario di Reggio Calabria ma a Roma da una vita, Rispoli oltre che giornalista e conduttore televisivo ha lavorato in radio ed è stato direttore del Dipartimento Scuola Educazione della Rai dal 1977 al 1987. Fu autore e conduttore di programmi celeberrimi: Parola mia e Tappeto volante su tutti. Entrato in Rai, in seguito a un concorso per radiocronisti nel 1954, ha portato avanti una televisione civile e rispettosa anche dopo aver lasciato la tv pubblica, dal 1991, su Tmc e poi su altre emittenti, con un rientro in Rai nel 2002-2003. Nel corso della carriera ha scoperto e lanciato personaggi di primo piano, tra i quali Maurizio Costanzo (che fece esordire in radio come autore nel 1963), Gianni Boncompagni, Paolo Villaggio, Raffaella Carrà, Paolo Limiti, Rita Forte, Melba Ruffo e Michela Rocco di Torrepadula.

Si è sposato con Teresa Betto il 9 luglio 1962 nella chiesa di San Giovanni Rotondo. Le nozze sono state celebrate da Padre Pio, di cui la madre era devota. La coppia ha avuto tre figli: Alessandro, Valeria e Andrea. "Era un uomo burbero, ai limiti della scortesia, frettoloso anche nella celebrazione del matrimonio. Dava la sensazione di adempiere con fatica e con fastidio agli obblighi enormi della sua vita di santo in terra” lo ha ricordato anni dopo la moglie. Rispoli si è spento nel 2016 dopo una lunga malattia.

