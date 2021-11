L'oroscopo del Corriere di oggi, giovedì 25 novembre 2021. Amore, salute e soldi: le previsioni per tutti i segni

25 novembre 2021 a

Le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'oroscopo del Corriere per il giorno di oggi, giovedì 25 novembre.

ARIETE: La svolta positiva che tanto state attendendo tarda ad arrivare, forse perché il vostro atteggiamento è un po’ troppo arrogante? Riflettete.

TORO: Nonostante i vostri sforzi faticate ad apparire amabili e le persone intorno a voi tendono a sbuffare non appena vi girate... Siate più dolci.

GEMELLI: La serenità la fa da padrone in queste giornate. In amore tutto fila liscio, e non mancano note piccanti, sul lavoro nessuna soddisfazione.

CANCRO: Sempre più ripiegati su voi stessi, rischiate di perdere di vista le relazioni, di trascurarle e di non considerare le emozioni degli altri.

LEONE: Ci sono alcuni aspetti della vostra vita affettiva che non vi soddisfano. Riflettete a fondo, la soluzione è più vicina di quanto state realmente pensando.

VERGINE: Lunatici e un po’ di malumore, dovreste provare a ritagliarvi dei momenti solo per voi e il vostro relax, per recuperare energie positive.

BILANCIA: Poche parole, molti pensieri e le persone che vi circondano faticheranno a capirvi e a comprendere, fino in fondo, i vostri desideri e volontà.

SCORPIONE: L’amore vi regala dolcissimi momenti in compagnia del partner. I single si preparino a una serata dagli incontri a dir poco frizzanti ed energici.

SAGITTARIO: Una giornata ricca di occasioni per divertirsi e distrarsi un po’ dalla solita routine. La serata si prospetta davvero molto, molto coinvolgente.

CAPRICORNO: Accusate sintomi di stanchezza. In queste ultime settimane avete sacrificato il vostro tempo libero e ora è il momento di recuperare energie.

ACQUARIO: Nuovi progetti vi frullano per la testa, anche se non sapete bene quanti e quali passi fare, la vostra mente è palcoscenico di idee brillanti.

PESCI: Buone notizie per i single, che vivranno una giornata ricca di incontri e momenti piacevoli. Chissà che non scatti anche il colpo di fulmine!

