Zona Bianca, stasera in tv 24 novembre su Rete4: ospite Irene Pivetti. Il caso dei certificati verdi falsi

24 novembre 2021 a

a

a

Stasera in tv, mercoledì 24 novembre 2021, su Rete4 dalle ore 21,20 torna l'appuntamento con il programma d'informazione Zona Bianca. Prodotto da Videonews e condotto da Giuseppe Brindisi, al centro della puntata quello che è stato chiamato super green pass che il governo dovrebbe far entrare in vigore nei prossimi giorni e cambierà la vita di chi ancora non si è sottoposto al vaccino.

Non è l'Arena, Giletti va dentro le aziende: il rapporto tra lavoratori vaccinati e no vax

Si continuerà poi con storie di No-Vax pentiti, si parlerà dei certificati verdi fasulli: le telecamere di Zona Bianca entreranno in un reparto di terapia intensiva, dove sono in molti i no-vax pentiti, e si recheranno anche in Austria, dove è iniziato un nuovo lockdown. E poi, continua l’inchiesta sui certificati verdi fasulli venduti in rete, dopo aver smascherato la truffa ai danni del conduttore, Giuseppe Brindisi.

A Chi l'ha visto? il caso Nada Cella: il mistero del bottone e delle telefonate anonime

Tra gli ospiti della puntata anche Irene Pivetti, colpita da una nuova inchiesta giudiziaria. L’ex presidente della Camera sarà in studio per raccontare la sua versione. Sarà intervistata dal conduttore Giuseppe Brindisi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.