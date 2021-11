Ennio Doris, dalla passione per il ciclismo alla moglie Lina Tombolato: i figli Massimo e Sara e sette nipoti

24 novembre 2021 a

Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum, è morto mercoledì 24 novembre a 81 anni lasciando un vuoto enorme tra i familiari, gli amici e i tanti clienti dell'istituto di credito. Sposato dal 1966 con Lina Tombolato, lascia due figli - Massimo e Sara - e sette nipoti: Agnese, Alberto, Anna, Aqua, Davide, Luna Chiara e Sara Viola.

Nei primi importanti anni di esperienza sono innumerevoli gli incontri con clienti che gli affidano il loro "denaro che viene dal sudore e dal sacrificio" come ricorda lo stesso Ennio Doris. E' in particolare decisivo l’incontro e il dialogo di una sera con un falegname che sceglie di investire una somma più che ragguardevole: 10 milioni di lire di circa quarant’anni fa. "Signor Doris, sa cosa le ho dato?" mi domanda il falegname "Sì, 10 milioni", rispondo io. "No, si sbaglia", mi dice. Mi fa vedere i calli impressionanti della mano destra e aggiunge: "Le ho dato questi! E si ricordi che io non posso permettermi di ammalarmi, perché altrimenti la mia famiglia non va avanti". Quell’incontro segna per sempre la sua vita professionale. "Lì ho capito quello che dovevo fare: aver successo non perché sono bravo a vendere qualcosa, ma perché sono utile alle persone".

Famosa in Doris la passione per il ciclismo, lo sport più popolare per eccellenza. Doris è tra i principali opinionisti, commentatori e autori di libri che hanno narrato non solo lo sport ma l’epopea di un’epoca. La storia di quell’Italia che ha fatto della ricostruzione del secondo dopoguerra il vanto di un’intera nazione. "C’è anche domani" (Sperling & Kupfer) è il titolo del primo libro a lui dedicato in cui ricorda la frase detta da suo papà Alberto dopo una sconfitta di Fausto Coppi: andare oltre, pensare sempre positivamente al futuro nonostante tutto. Attraverso questa passione, Banca Mediolanum intreccia da quasi vent’anni la sua storia con quella del Giro d’Italia in qualità di sponsor della Maglia del Gran Premio della Montagna. "Ci ha lasciato un grande uomo, un grande imprenditore, un grande patriota un grande italiano", le parole di Silvio Berlusconi.

