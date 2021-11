Mourinho regala scarpe da 800 euro a Felix, in sottofondo frase razzista: "Ce stanno le banane dentro..."

22 novembre 2021 a

Josè Mourinho è uno di parola. Avevo promesso a Felix un paio di scarpe alla moda in caso di gol e il giovane ghanese ne ha fatti addirittura due rivelandosi il trascinatore della Roma nella vittoria in trasferta contro il Genoa. Così lo Special One si è presentato alla ripresa degli allenamenti con un pacchetto regalo consegnato alla giovane promessa. Peccato che la sorpresa è macchiata da un commento razzista fuori campo. Mentre Felix apre la scatola marchiata Balenciaga, qualcuno dice "Ce stanno le banane dentro...". Il video lo ha proposto integrale La Repubblica mentre sul profilo del calciatore è stata poi inserita la versione debitamente tagliata, senza la gaffe. Peccato perché il momento era di quelli davvero divertenti e simpatici.

Da una parte Mourinho felice di fare il regalo alla sua nuova scoperta, dall'altra Felix imbarazzato ma contento della sorpresa. Così il ghanese scarta il pacco e indossa le sneaker da 800 euro comprate dal suo allenatore in un negozio al centro di Roma, a pochi passi da Piazza di Spagna. Una volta indossate le scarpe, l'invito: "Dance, dance...". Felix accenna un balletto, timidissimo ma felice della sorpresa.

Felix, il cui contratto è di 70mila euro lordi, è esploso in queste ultime settimane diventando il gioiello di Mourinho che lo aveva già convocato in prima squadra. Domenica l'esordio e la doppietta da record: è il primo giocatore nato dopo l'1/1/2003 ad aver segnato un gol in Serie A, ma non solo: a 18 anni e 306 giorni è il terzo più giovane giocatore straniero nella storia della Serie A ad aver segnato almeno 2 gol in un singolo match, dopo Valeri Bojinov (17 anni, 337 giorni) e Alexandre Pato (18 anni, 147 giorni). Insomma, un regalo più che meritato.

