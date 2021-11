L'oroscopo del Corriere di oggi, martedì 23 novembre 2021. Amore, salute e soldi: le previsioni per tutti i segni

22 novembre 2021 a

a

a

Le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'oroscopo del Corriere per il giorno di oggi, martedì 23 novembre.

ARIETE: Probabilmente la giornata inizierà con qualche turbolenza. Mantenere i nervi saldi è fondamentale per non lasciarsi prendere dalla rabbia.

TORO: La stanchezza accumulata nell’anno inizia a farsi sentire, ma non temete. Le vacanze sono dietro l’angolo: tenete duro ancora un po'.

GEMELLI: La vostra gentilezza attira sempre molte persone intorno a voi. Non fatevi influenzare e discernete: non tutti hanno buone intenzioni.

L'oroscopo del Corriere di oggi, lunedì 22 novembre 2021. Amore, salute e soldi: le previsioni per tutti i segni

CANCRO: Emozioni traballanti e dubbi sul vostro futuro. E’ il momento di mettervi in gioco e decidere il vostro avvenire, vi regalerete grandi soddisfazioni.

LEONE: Energici come sempre, sentite il bisogno di cambiare hobby o impiego. Fatevi guidare dal vostro buon senso e siate previdenti in ogni situazione.

VERGINE: Nella vita i rimpianti servono a poco, soprattutto in amore. Cercate di dimenticare il passato e lanciatevi in nuove avventure, senza alcun timore.

BILANCIA: Tensione e nervosismo potrebbero appesantire, e non poco, la vostra giornata. Prendere con filosofia le difficoltà è il segreto per il successo.

SCORPIONE: Pur se tra alti e bassi emotivi, questa relazione vi sta rendendo frizzanti, una sensazione che vi mancava da parecchio tempo, è quella giusta?

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi lunedì 22 novembre 2021

SAGITTARIO: Preparatevi a svolte eccitanti o a incontri inaspettati che vi faranno sentire finalmente appagati da quello che state facendo. Ve lo meritate.

CAPRICORNO: Trovare piccoli momenti di svago nelle vostre giornate vi porterà grande beneficio. Non scordate che la vostra mente e il vostro corpo sono una.

ACQUARIO: In famiglia cercate di prediligere il dialogo allo scontro. Siete sempre stati attenti in questo, non fatevi trascinare da lune storte passeggere.

PESCI: Un periodo con alti e bassi è alle porte e questa giornata potrebbe esserne l’anticipo. Per fortuna le montagne russe non vi spaventano.

Mara Venier in ospedale dopo la caduta. Domenica In finisce prima | video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.