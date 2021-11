Mara Venier in ospedale dopo la caduta. Il video con il piede fasciato e il ghiaccio in testa

21 novembre 2021 a

Mara Venier in ospedale dopo la caduta durante la puntata di oggi, 21 novembre 2021, durante Domenica In. Subito dopo la diretta la conduttrice veneziana è stata portata in ospedale - secondo quanto riferisce Fanpage.it - per un controllo medico e sottoporsi a radiografie così da capire l’entità dell’infortunio riportato. Ma c'è massima serenità sulle condizioni generali.

I fatti. Durante la pubblicità la conduttrice è caduta. Così a telecamere di nuovo accese si è presentato Pierpaolo Pretelli che ha annunciato l'infortunio di zia Mara. Dopo qualche minuto però è arrivata proprio lei: piedi scalzi, quello sinistro fasciato, ghiaccio in testa sulla tempia sinistra. "Sono caduta di faccia, ho rotto gli occhiali, preso una botta in faccia e mi fa male il piede" spiega. Poi aggiunge: "Non me la sento di continuare, vai tu Pierpaolo". Poi la rapida retromarcia: "Facciamo entrare Memo Remigi, c'è la sua intervista. Vado avanti così, mi devono abbattere per non fare Domenica In. Io non mollo" aggiunge tra gli applausi del pubblico e l'orchestra in studio che spara a palla Vasco Rossi con "Eh... già".

Dopo una brutta caduta zia Mara continua a condurre Domenica In.

Ma il dolore evidentemente è troppo e così dopo l'intervista a Memo Remigi, su uno sgabello e con Pretelli vicino, al momento di un'altra intervista, all'attore Giuseppe Zeno, Mara è costretta ad alzare bandiera bianca e chiudere in anticipo la puntata. Un momento complicato con Venier divisa tra il dovere di portare comunque a termine la trasmissione e il dolore. Durante i momenti convulsi del rientro in trasmissione anche un pensiero per Nicola Carraro: "Voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia" le parole di zia Mara. Ora si attendono buone notizie, magari dai social: la conduttrice sicuramente fara sapere le sue condizioni di salute tramite il suo profilo Instagram.

