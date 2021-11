L'oroscopo del Corriere di oggi, lunedì 22 novembre 2021. Amore, salute e soldi: le previsioni per tutti i segni

21 novembre 2021 a

a

a

Le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'oroscopo del Corriere per il giorno di oggi, lunedì 22 novembre.

ARIETE: Se per lavoro avete a che fare con il pubblico, tutto vi riuscirà alla grande oggi. Risolvete tempestivamente ogni problema vostro e degli altri.

TORO: Con il partner va tutto a gonfie vele, nonostante una settimana con qualche piccola incomprensione, in amore può capitare. Continuate così.

GEMELLI: Oggi l’amore sarà piuttosto “gelato” e poco passionale. Qualcosa proprio non va: meglio parlarne con il partner e risolvere quanto prima.

CANCRO: Oggi sarà una bella giornata, anche se intensa. Fate attenzione a non lasciare questioni in sospeso, o rischierete di rimanere indietro.

LEONE: Oggi con il partner va alla grande. Vi volete un gran bene e condividete valori e progetti. Forse è tempo di fare un altro passo, convivenza o matrimonio?

VERGINE: Il lavoro vi impegna fino alla sera, ma non concluderete molto. I partner professionali che avete scelto vi deludono un pò, che sia forse ora di cambiare aria.

BILANCIA: Siete e rimanete una coppia invidiabile, due giocolieri abili nel mixare passione e sentimento con grande maestria. Fate faville ma non montarti la testa.

SCORPIONE: Oggi le relazioni aziendali saranno complicate: screzi in vista con colleghi e superiori. Cercate di non perdere terreno in fatto di orgoglio.

SAGITTARIO: Dall’amicizia all’amore: questo grande salto vi porterà felicità. Se la coppia c’è già, invece, la chiave è la passione e la condivisione.

CAPRICORNO: Non tutto il male vien per nuocere. A volte prendere degli “schiaffi” ha il potere di darvi una scossa e risvegliarvi dal torpore della routine.

ACQUARIO: In questo periodo imprese audaci e salti nel vuoto vi fanno atterrare sempre in piedi. Prendete coraggio e osate sempre di più!

PESCI: La tristezza non sembra voler abbandonare il vostro viso, donandovi un preoccupante muso lungo. I vostri amici ve lo fanno notare. Ascoltateli!

