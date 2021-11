Imprenditore no vax di 50 anni tenta di curarsi da solo dal Covid e muore in casa: lascia moglie e due figli

20 novembre 2021 a

a

a

Una tragedia assurda, decisamente evitabile, che fa capire come la pandemia da Covid sia tutt'altro che conclusa e soprattutto non vada sottovalutata. E' morto a 50 anni Igor Devetak, imprenditore residente a Padriciano (a Trieste). L'uomo è stato trovato senza vita nel suo letto dalla moglie. Devetak, conosciuto come convinto no vax, era positivo da una settimana, da alcuni giorni presentava dei sintomi legati al Coronavirus e aveva avviato delle cure domiciliari, nonostante i medici gli avessero consigliato diversamente. Poi le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso, verificatosi la scorsa notte, come riportato dal quotidiano Il Piccolo.

Morto a Miami Marco De Veglia, imprenditore No Vax

Dopo aver avuto una crisi cardiaca, giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno tentato di rianimare l'uomo per 40 minuti senza esito. Anche la moglie e i due figli, di 6 e 8 anni, sono sintomatici. L'uomo era molto conosciuto nella zona, dal momento che insieme alla moglie gestiva il Bed & breakfast lo Stirenca, termine sloveno che sta per piccolo pozzo.

No Green Pass, 10mila in Piazza del Popolo: scontri con la polizia

"Vediamo purtroppo che ci sono sempre più casi di persone che scelgono queste cure domiciliari. Lo constatiamo ormai ogni giorno. La situazione sta diventando drammatica - ha spiegato sempre al quotidiano il primario del 118 di Trieste, Alberto Peratoner -. Affidarsi a cure e a professionisti non in linea con le evidenze scientifiche è molto pericoloso. L'invito a tutti è di non fidarsi di queste cure domiciliari che rischiano di essere addirittura controproducenti e di portare a degli esiti tragici. Spesso ci troviamo di fronte a persone che assumono cortisone già nella fase iniziale della malattia e chi lo prescrive ha pesanti responsabilità". Una morte che arriva dalla città epicentro delle proteste contro il green pass. Il Friuli Venezia Giulia sembra poi essere la Regione più a rischio per diventare zona gialla già prima di Natale.

In Umbria ancora 40 mila i lavoratori rimasti senza vaccino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.