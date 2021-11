L'oroscopo del Corriere di oggi, domenica 21 novembre 2021. Amore, salute e soldi: le previsioni per tutti i segni

20 novembre 2021 a

a

a

Le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'oroscopo del Corriere per il giorno di oggi, domenica 21 novembre.

ARIETE: Non dovete permettere che il lavoro assorba tutta la vostra vita. Ritagliatevi spazi per amici ed amore e starete meglio. Equilibrate piacere e dovere.

TORO: Oggi avete un pensiero fisso che non riuscite proprio a togliervi dalla testa. Fermatevi un attimo e rifletteteci, poi prendete una decisione.

GEMELLI: Cari Gemelli, oggi vi sentite splendidi: non solo nell’aspetto, ma anche nell’animo. Sfruttate questa condizione e portate gioia agli altri.

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 19 novembre 2021



CANCRO: Iniziate finalmente a vedere la luce in fondo al tunnel: dopo un periodo difficile è arrivato il vostro momento, approfittatene, ve lo meritate.

LEONE: Una collaborazione iniziata quasi per caso sta prendendo una piega inaspettata. Questo non è un male, anzi. Grandi opportunità sono in vista.

VERGINE: Un bacio dato di recente vi è rimasto impresso nella mente e nel cuore. Non lasciate passare troppo tempo per avvicinarvi a quella persona.

BILANCIA: Il riso abbonda sulla bocca degli stolti. Pensate a questo celebre modo di dire la prossima volta che vorrete prendere in giro qualcuno!

Valeria Marini, il flirt con Signorini e Jovanotti. L'errore dei reality e il desiderio di un figlio dopo gli aborti



SCORPIONE: Si avvicina per voi un cambiamento davvero speciale, una tappa essenziale della vostra vita. Non fatevi trovare impreparati, attenti ai segnali.

SAGITTARIO: Una giornata iniziata in maniera monotona potrà avere risvolti inattesi. Attenzione però: non è detto che siano soltanto positivi. Aspettatevi tutto.

CAPRICORNO: I single del segno non devono demordere: l’anima gemella esiste. Non la incontrerete, però, se non provate a mettervi in gioco fin da subito.

ACQUARIO: Se state passando un periodo difficile non dimenticatevi della vostra famiglia. Ci sarà sempre qualcuno pronto con una parola di conforto.

PESCI: La stagione fredda vi sta frenando nel fare attività fisica. Prendersi cura del proprio corpo è importante. Mente sana in corpo sano così si dice.

Belen, relazione con Damiano? Il leader dei Maneskin smentisce così

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.