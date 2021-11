Covid, 10.638 nuovi casi e altri 69 morti: tasso di positività a 1,7. In aumento ricoveri e terapie intensive

18 novembre 2021 a

Ancora sopra quota 10mila i nuovi contagi da Covid in Italia. Sono infatti 10.638 i nuovi casi di Coronavirus e 69 i morti in 24 ore, per un complessivo numero di 133.034 vittime da inizio pandemia. Questi i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio diffusi nel bollettino di giovedì 18 novembre. Sono 625.774 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso positività pari all’1,7%, secondo quanto emerso appunto dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio.

Sono 55 gli ingressi di pazienti Covid in terapia intensiva in 24 ore, che portano il totale dei ricoverati a 503. Al netto dei dimessi in terapia intensiva ci sono 17 pazienti in più di mercoledì 17. Salgono anche i ricoverati con sintomi, 28 in più, che portano il totale a 4.088. I guariti sono 4.628.340, 5.148 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 132.513 attualmente positivi al Coronavirus, 5.428 in più delle ultime 24 ore.

Dal 17 ottobre al 17 novembre i casi Covid tra gli operatori sanitari, quelli rilevati in ospedale, sono pressoché raddoppiati: erano 1.377 e mercoledì 17 hanno raggiunto i 3.088, con un trend in un solo mese di poco meno del +130%. Sono i numeri elaborati, su dati Inail e Iss, dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), categoria tra le più colpite: gli infermieri infettati da inizio pandemia ora sono oltre 121mila. Ovvero l’82% degli infettati tra gli operatori sanitari.

