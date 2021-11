Sinner lascia la fidanzata, storia finita con Maria Braccini: lui vuole concentrarsi sul tennis

17 novembre 2021 a

Jannik Sinner single: avrebbe lasciato la fidanzata, Maria Braccini. L'indiscrezione di gossip la regala il Corriere della Sera. Secondo la ricostruzione il tennista altoatesino, appena entrato nel tabellone dell'Atp Finals per sostituire l'infortunato Matteo Berrettini, avrebbe lasciato l'influencer su due piedi. Pare che non abbia gradito l'ultimo post pubblicato sui social dall'affascinante Maria. Un post in cui la fidanzata festeggiava proprio un anno della relazione. I due infatti si erano conosciuti, e iniziato a frequentarsi grazie ad amici comuni, proprio un anno fa di questi tempi. Sinner però in questo mesi avrebbe manifestato di non gradire troppo l'esposizione social della fidanzata. Avrebbe chiesto una maggiore riservatezza sia alla ragazza e, di riflesso, al loro rapporto. Che tra l'altro aveva fatto passi spediti (presentazioni alle rispettive famiglie e annuncio alla stampa).

Nelle ultime ore la rottura. Il rosso di San Candido si sarebbe stancato di questo legame con Maria Braccini, ritenuto troppo impegnativo e difficilmente compatibile con l'esigenza di concentrarsi esclusivamente sulla propria carriera: il tennista è arrivato a uno snodo cruciale. Da numero nove del ranking la prossima stagione dovrà essere quella dell'ulteriore crescita per dare così l'assalto all'olimpo del tennis.

Al momento non ci sono prese ufficiali sui social da parte dei due ormai ex fidanzati. Sinner in questo momento dopo l'ottimo esordio nella seconda giornata dell'Atp Finals in corso di svolgimento a Torino punta a un altro successo per quella che sarebbe una clamorosa qualificazione alla semifinale del torneo che chiude la stagione 2021.

